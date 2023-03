Tras haber pasado exámenes académicos y escrito artículos de prensa, el sistema de inteligencia artificial ChatGPT incursionó en el mundo de los mangas gracias a un experimento del autor de 'One Piece', el japonés Eiichiro Oda. El autor de este manga mundialmente conocido, con más de 500 millones de ejemplares vendidos, admitió que se confrontó el mes pasado al síndrome de la hoja en blanco.



"Hola. Soy el autor. No logro encontrar una intriga para 'One Piece' la próxima semana. ¿Podrías imaginar una? Una muy buena, por favor", pidió Eiichiro Oda a ChatGPT, según un vídeo publicado por su equipo en Twitter.

En apenas unos segundos, el programa concibió una historia en la que los héroes se hacen nuevos amigos y combaten nuevos enemigos. Intentó vender la historia al autor, pero este la rechazó: "Lo siento, es aburrido", escribió, exigiendo una idea mejor.



ChatGPT propuso entonces una nueva trama, en la que un extraterrestre une fuerzas con los personajes de 'One Piece' y su héroe Luffy para luchar contra una bruja y reconstruir su planeta natal destruido por una nave espacial maligna. "Gracias, eso es lo que dibujaré", respondió Eiichiro Oda, dando a entender que el próximo episodio de la saga se basaría en esta nueva trama.

AFP