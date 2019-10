Mujer mexicana rescató a un coyote salvaje pensando que era un perro

Andrea Athie es un joven mexicana que ese ha vuelto famosa en redes sociales en los últimos días. ¿La razón? Auxilió a un animal que fue atropellado en su ciudad natal.



Si bien la actitud de Andrea es algo muy normal y que hacen muchas personas, lo curioso de su caso es que ella le prestó ayuda a un coyote salvaje, tras confundirlo con un perro.

La situación

Cuando transitaba por las afueras de Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas, Andrea vio cuando un carro arrolló al animal. Como el presunto culpable no se detuvo, ella decidió hacerlo.

Hoy mi hrna recogió a un COYOTE pensando que era un perro atropellado y lo llevo al veterinario. pic.twitter.com/GuWXqHidIf — Low key boy (@Athie_Alejandro) 27 de septiembre de 2019

“En su momento no tenía idea que se trataba de un coyote si no tal vez no me hubiera acercado de igual manera para auxiliarlo y menos me hubiera atrevido a cargarlo por miedo a que me fuera a lastimar” (SIC), escribió en su perfil de Facebook.



La mujer trasladó al animal a donde un veterinario y comprobó que lo que ella pensaba que era un perro doméstico resultó ser un animal salvaje.

“Cuando me dijeron que era un coyote y que me retirara, que era peligroso, sí, sé que corrí un riesgo pero al ver la cara de temor en él supe que no me haría daño (tal vez me equivocaba, pero gracias a Dios no fue así)”, agregó Andrea.



Al coyote, su ‘ángel’ le puso Pancho e hizo un llamado para que cuando las personas vean estas situaciones, auxilien a quien lo necesita.



“Los animales sienten y no pueden decirlo. Ellos reconocen cuando se les va a ayudar”, sostuvo.

El presente

Los últimos reportes que ha dado Andrea sobre la situación del coyote es que este no se está sintiendo muy bien.



“Pancho no está respondiendo como esperamos, se está haciendo todo por él, pero no quiere comer ni coopera para tratar de moverse después de sus tratamientos”, contó.

Añadió que la situación por la que está pasando el animal se puede deber a tiene depresión.



“Es un animal silvestre y por lo tanto, al estar fuera de su hábitat, se deprime, pero seguimos tratando de ayudarle”, manifestó la mujer.



EL TIEMPO