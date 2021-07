Marcela Ulloa narra su duro proceso de recuperación del covid

Desde hace más de un mes la periodista Marcela Ulloa, quien tiene una trayectoria en medios como ‘CityTv’, ‘Blu Radio’ y ‘Caracol’, ha librado una batalla contra el covid-19.

Durante la enfermedad, su colega Darío Fernando Patiño compartió diversas publicaciones en las que dio a conocer su estado de salud. Fue él quien le comunicó al mundo hace seis días que la periodista salió de la clínica en la que estuvo internada.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



El caso de Ulloa fue particularmente difícil debido a que estaba embarazada de siete meses y tuvo que dar a luz estando en la UCI.



Según contó en una entrevista para ‘Caracol Radio’, mientras estaba intubada le fue practicada una cesárea y hoy cuenta con la fortuna de haber conocido, por fin, a su hija Gabriela.



La bebé mide apenas 40 centímetros y salió de la clínica hace dos días. Aunque todavía depende del uso de un condensador de oxígeno, su recuperación avanza satisfactoriamente, por lo que Ulloa la describe como “una guerrera”.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Entre las declaraciones de la periodista en el programa ‘Hoy por hoy’, hizo hincapié en que no tiene ninguna comorbilidad, por lo que no se explica la razón del delicado estado de su salud.



“Soy deportista, trato de cuidarme muy bien en la alimentación. Parece que es un tema de familia, hay familias que les da a todos y todos se complican”, indicó.



Y lo comprobó en la Unidad de Cuidados Intensivos al presenciar cómo cinco personas de un mismo núcleo se agravaron.



(Lea también: Ana Lucía Domínguez reveló por qué se casó y se divorció de 'Jeringa').



Tuvo tres intubaciones en total, las cuales la llevaron a despedirse de su esposo y a pedirle que cuidara de su otra hija. De hecho, esa es una de sus reflexiones después de tener el virus: “Me di cuenta de que yo no le había dedicado tiempo a mi hija de cinco años porque vivía corriendo contra el tiempo”.



En cada oportunidad pasaba cinco o seis días intubada, por lo que “le pedía a las enfermeras que me mojaran los labios al menos con una gasa”.



(Además: Falleció la famosa actriz Lucy Colombia Arias).



En la actualidad, la ciudad de Bogotá tiene una ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos del 91,7%. Es decir, 2.723 camas, de las cuales 2.260 fueron reportadas por las IPS como de pacientes covid.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO