Los escándalos de fiestas y reuniones de políticos en plena pandemia

A pesar de la difícil situación que vive toda la humanidad a causa de la pandemia de covid-19 y de los confinamientos en varios países del mundo, algunas personas han preferido no acatar las normas y realizar fiestas o reuniones sociales.



Infortunadamente, ciertos políticos de Colombia y otros países se unieron al mal ejemplo, convirtiéndose en protagonistas de estos eventos.



Conozca algunos escándalos de fiestas y reuniones de políticos en plena pandemia.

Raúl Petro

Según un artículo escrito en este medio, hace pocos días los habitantes del municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, denunciaron que el concejal Raúl Petro realizó una fiesta con motivo de la celebración del cumpleaños número 15 de su hija.

CUMPLEAÑOS DEL CORONAVIRUS.

El concejal del corregimiento de Las Guamas, #SanPelayo. Raúl Petro, desde ayer sábado festeja los 15 años a su hija. Por lo alto. Asistencia masiva. Todavía están parrandeando. @PoliciaMonteria @PoliciaColombia @pulsodeltiempo2 @CHICACERETE pic.twitter.com/dToBTet4by — Juan Andrés Ubarnes. (@JuanUbarnes) April 4, 2021

La fiesta, de la cual se supo ante la difusión de metrajes en las redes sociales, se realizó durante Semana Santa, época en la cual Orlando Benítez, gobernador del departamento, había decretado ley seca y toque de queda en todo Córdoba.



Esto desató la indignación de la comunidad, la cual le exigió a las autoridades correspondientes abrir una investigación en contra del cabildante.

Abel Antonio Paternina Orozco

De acuerdo con un artículo publicado en este medio, la alcaldía del municipio de Arroyohondo, ubicado en el departamento de Bolívar, denunció al concejal Abel Antonio Paternina Orozco por hacer una fiesta durante estos tiempos de restricciones.

Así fue la fiesta durante la pasada semana santa del concejal del partido de U, Abel Antonio Paternina Orozco, en Arroyo Hondo (Bolívar). Pese a la Pandemia, el sábado de gloria olvidaron las medidas de toque de queda @ELTIEMPO @ColombiaET @PGN_COL @vablelscaff pic.twitter.com/a9HDbvNSFM — John (@PilotodeCometas) April 9, 2021

Esta celebración se realizó en el estadero llamado ‘De Una’, situado en el corregimiento de Sato, y contó con la presencia de strippers.



En declaraciones para este medio, María del Rosario Hernández Luna, alcaldesa del Arroyohondo, habló sobre el tema y dijo: “este concejal violó el decreto de ley seca y toque de queda (...) estaremos haciendo mesas de trabajo con la comunidad de Sato y los dueños de los establecimiento para que eventos no se vuelvan a presentar”.

Julián Torres

En su momento, según un artículo escrito en este medio, funcionarios de la alcaldía del municipio de Convención, en Norte de Santander, organizaron una fiesta para celebrar el cumpleaños de Julián Torres, Secretario de Planeación del municipio.



En un video del festejo, viralizado en redes sociales, se puede observar a varios asistentes mientras están escuchando música y jugando con maizena.

Escándalo en el municipio de Convención, funcionarios públicos participaron de una fiesta violando el aislamiento social. pic.twitter.com/51G60IIKGR — Laura Palomino (@C1Palomino) May 4, 2020

Torres lamentó su mal ejemplo y comentó: “aunque me encontraba en casa celebrando mi cumpleaños con mis seres queridos, soy consciente de que cometí un grave error”.



Por su parte, Dimar Barbosa Riobó, alcalde de Convención, rechazó la indisciplina y el mal comportamiento de los funcionarios.



“Pido disculpas a la comunidad por este hecho bochornoso. Aunque ellos estaban compartiendo dentro de la vivienda, deben dar ejemplo por ser funcionarios públicos”, comentó Barbosa.

Ramonita Mendoza

Hace pocos días, Ramonita Mendoza, candidata a intendenta de Concepción, en Paraguay, fue protagonista de una polémica fiesta a la cual asistieron miembros de la intendencia y de la gobernación de Concepción, según el periódico paraguayo ‘La Nación’.

Ramonita Mendoza y su "trencito" en plena crisis sanitaria



La actual precandidata a la Municipalidad de Concepción Ramonita Mendoza (PLRA) causó indignación a raíz de un vídeo donde se la observa en plena "farra" durante las restricciones sanitarias vigentes ante el Covid. pic.twitter.com/mQFduvEV2P — CONCEPCIÓN AL DÍA TV (@Cadtv24) March 29, 2021

El clip del festejo se hizo viral en las redes sociales. En el metraje este se puede ver a Mendoza bailando con el resto de asistentes mientras no cumplen ningún tipo de medida sanitaria.



De acuerdo al medio citado, la ingesta de bebidas alcohólicas dio pie a la 'relajación' de los participantes de la reunión. Como si el covid hubiera desaparecido.

Políticos españoles de fiesta en discoteca

Según el medio español ‘ABC’, en junio del año pasado, varios miembros del partido político PP fueron grabados en una discoteca de la isla de la Cartuja, situada en España, mientras bailaban.



De acuerdo con el medio citado, en el video se puede observar a Pedro González, presidente de Nuevas Generaciones del PP de Sevilla, y a otros miembros del partido político.

🔴 ¿Os imagináis que @pedrogonzalezpp, presidente de @nnggsevilla, se fuese de fiesta con @luis_pani sin distancia de seguridad y sin mascarilla?



Además de la canción, la puesta en escena es cuánto menos vergonzosa tras un funeral de estado.



A Dios rogando... @ppandaluz pic.twitter.com/LSVU9Jhf7g — Villa Diestra 🦋🐝 (@VillaDiestra) July 17, 2020

En su momento, en entrevista con ‘ABC’, Paniagua afirmó que esta había sido una fiesta privada realizada en el club nocturno llamado ‘Antique’.



Por su parte, Gonzáles le dijo al medio citado que “fue un cumpleaños en el que estaban mis primas y una de ellas grabó el video y lo subió porque no estábamos haciendo algo malo”.

Reunión polémica de políticos en España

De acuerdo con la cadena de televisión española ‘RTVE’, en mayo del año pasado se celebró una gala de premios de un diario digital a la cual asistieron varios miembros del gobierno central español y otros políticos de diferentes entidades estatales.



Esta celebración desató la polémica en varios sectores, quienes rechazaron lo sucedido. Incluso, algunos partidos políticos y representantes de estos que no asistieron a la reunión también expresaron su inconformismo.

La foto de la vergüenza. En pleno crecimiento de la segunda ola, mientras te advierten del peligro de las reuniones de más de 6 personas, en entornos cerrados y sin mascarilla. La élite parece inmune al virus y al cumplimiento de las normas comunes. #ElEspañol5aniversario pic.twitter.com/lbJKE0JLOT — Pablo BC (@Pablousky_) October 27, 2020

Este fue el caso de la fuerza política llamada Unidas Podemos, la cual se manifestó por medio de una publicación en su cuenta de Twitter.



“Todos los ministros y ministras fueron invitadas, pero los/as de UP decidieron no asistir”, decía el mensaje de UP.



De igual manera, Ivan Espinosa de los Moteros, portavoz del partido Vox, se unió a los mensaje de crítica con un ‘tuit’.



“A mí lo que me ofende no es que el establishment se divierta en una fiesta masiva, sin mascarillas, y acabando a las tantas de la noche; es cómo son de cínicos luego, exigiendo a los españoles el cumplimiento estricto de esas mismas normas que ellos se saltan de forma tan grosera”, comentó el portavoz de Vox.

