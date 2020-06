Niña le niega abrazo a su tío por miedo a coronavirus

Tatiana, una niña colombiana que vive en Barranquilla, se volvió tendencia en redes sociales luego de que su madre, Mariana Citarella, grabara el momento exacto en que el tío de la menor se le acercó para saludarla, pero ella, que venía de la calle, se resistió.

“No me has saludado” dijo el tío, a lo que la pequeña respondió, alejándose rápidamente: “Pero vengo de la calle. Cuando alguien viene de la calle no me puede tocar” (SIC).



En ese momento sucede una conversación entre ambos en la que se entiende que la niña actuó así como medida de prevención por el coronavirus.



"En realidad, nosotros habíamos ido a una cita en el pediatra. Ella estaba protegiendo al tío", dijo Citarella, en una entrevista con la 'Emisora Atlántico'.



En el video se ve que el tío vuelve a insistirle por un beso y se oye a la mamá diciendo “desde lejos, dile”. La pequeña replica el mensaje a su tío, explicándole que le daría un beso desde lejos.



El video finaliza con un mensaje de la mejor que incluso han repetido las autoridades y es que cuando alguien viene de la calle debe bañarse y lavarse muy bien las manos.



La publicación cuenta con más de 14.000 interacciones en Twitter y varios usuarios resaltan la reacción de la pequeña . “Tan linda y tan responsable, "ojalá todos fueran así” y “preciosa” son algunos de los comentarios que se leen por parte de los usuarios.



Citarella explicó que cada vez que ella y su esposo salían de la casa y regresaban abrazaban a su hija, pero que a raíz de la situación por el coronavirus los dos le explicaron a Tatiana que, antes de llenarla de cariños y mimos, primero debían desinfectarse.



"Lo que pasó fue que ese día ella aplicó todo tal cual cuando el tío la saludó", explicó Citarella.



En Colombia los casos de coronavirus ascienden a más de 42.000 y se reportan más de 1.300 muertes hasta el momento.

