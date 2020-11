Covid: se grabó comiendo 'cosas desagradables' para demostrar síntomas

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con la pandemia del nuevo coronavirus. La cifra de contagios ya casi alcanza los 11 millones, mientras que, hasta el momento, más de 245 mil personas han perdido la vida.



Uno de los síntomas que más llama la atención de este virus, más allá de las molestias respiratorias, es la pérdida de los sentidos del gusto y el olfato como le ocurrió a Russell Donnelly, un hombre de 30 años que decidió compartir su experiencia en TikTok.



(Lea también: ¡Libre! El reencuentro de la mamá y la niña que cuidó Johana Bahamón)

Donnelly, de Nueva Jersey, empezó a notar que había perdido gradualmente ambos sentidos, lo que lo hizo sospechar que, posiblemente, estaría contagiado y, aunque una prueba rápida demostró que tenía el virus, sus amigos no lo podían creer.



Por tal razón el hombre decidió unirse a la tendencia de TikTok 'prueba de sabor covid', un reto que consiste en probar diferentes alimentos para comprobar que hay alteraciones en el gusto.



(De su interés: La experiencia de una periodista con la vacuna rusa).



En el video que rápidamente se hizo viral Donnelly corta una cebolla roja mientras explica que tiene coronavirus y, por tanto, no puede saborear nada.



“Todo el mundo me dice que intente comer algo desagradable, pero no tengo nada desagradable en mi casa, así que pensé que me gustaría comer algo que fuera fuerte o picante”, relató.



Acto seguido el joven mordió la cebolla cruda, tomó una pequeña copa de zumo de limón y por último, una cucharada de pasta de ajo. Tras ingerirlos Donelly no mostró reacción alguna, era como si estuviera comiendo cualquier otro alimento.



(Le recomendamos: Alerta por virus que roba datos financieros en dispositivos Android).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí)



Además, el estadounidense aseguró que a parte de la pérdida total del gusto y el olfato no presentó síntomas similares a los del resfriado. De hecho, resaltó que su estado de salud es bueno.



La reacción de otros usuarios de TikTok fue de sorpresa. Algunos confirmaron que también fueron pacientes con coronavirus y tuvieron una sintomatología similar, mientras que otros comentarios se enfocaron en las posibles molestias estomacales que pudo tener Donnelly tras el reto.



(Siga leyendo: ¿Mutación del coronavirus podría afectar la eficacia de la vacuna?).



Por lo pronto el video ya cuenta con más de 14 millones de visualizaciones, 2.2 millones de 'Me gusta' y más de 37 mil comentarios. Además, Donnelly sigue publicando contenido degustando diferentes alimentos en sus redes sociales.



Tendencias EL TIEMPO