Covid-19: ¿por qué algunas personas dan negativo en las pruebas, pero se sienten mal?

Al percibir algunos síntomas de resfriado o gripa, muchas personas sospechan que se trataría de Covid-19, por lo que optan por hacerse la prueba casera o PCR para determinar si se trata de este virus.



La secreción nasal, el dolor de garganta y la tos aparecen y la preocupación también llegan, por lo tanto, algunos se protegen con el tapabocas y se aíslan para evitar contagiar a sus familiares, pero es necesario realizar la prueba para confirmar que se tiene Covid-19.



Sin embargo, algunos al hacerse la prueba, el resultado es negativo y se preguntan: ¿a qué se debe este resultado, si tiene todos los síntomas de una persona con Covid-19?



Esto responden algunos expertos.

Aunque un resultado negativo, puede ser un alivio, muchas veces queda la duda por tener todos los síntomas, pero, según expertos en salud pública, esta confusión es normal, puesto que es posible que existan dudas y confusión con respecto a cómo funcionan estas pruebas.



Por ejemplo, las pruebas caseras, además de ser rápidas, buscan fragmentos de proteínas virales con el hisopado en la nariz e identifican cuál es el nivel infeccioso del virus.



Debe tener en cuenta, que si una prueba da negativo no es garantía de que lo tengan covid.



Si esto ocurre, es posible que los síntomas sean una respuesta del sistema inmunitario, ante la llegada de una enfermedad o un virus.



De acuerdo con el New York Times, cuando el sistema inmunitario se esfuerza por evitar que el virus entre al organismo, especialmente cuando existen los anticuerpos de las vacunas, hay más posibilidad de que la prueba salga negativa, incluso si la persona está infectada.



De acuerdo, con Michael Mina, médico y director científico de 'eMed', una compañía que se encarga de realizar pruebas rápidas y recibir atención desde su hogar, aconseja que el primer día que sienta los síntomas, es necesario hacerse la prueba.



Si se presenta un resultado positivo, es seguro que se tiene Covid-19; si, por el contrario, el resultado es negativo, es necesario tomar precauciones como utilizar tapabocas y evitar el contacto con personas.

Así mismo, se recomienda que si no es posible hacerse pruebas diarias, opte por realizarlas al menos cada 48 horas.



Si tiene síntomas, pero el resultado sigue siendo negativo, realice una prueba en el cuarto día, o acuda a un centro médico



Si el resultado sigue siendo negativo, pero los síntomas persisten o empeoran, debes realizar otra prueba al cuarto día.



También puedes acudir a un centro de pruebas para realizar una prueba PCR, que a veces puede detectar la COVID-19 un poco antes que una prueba casera, aunque es posible que tengas que esperar uno o dos días para obtener los resultados.



El hacerse las pruebas es una forma de confirmar el contagio, por lo que no se debe pensar que estas no sirven para nada, además al tener una con resultado negativo, es mejor acudir a expertos para tener certeza de lo que pueda estar ocurriendo.

