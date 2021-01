¿Así sí quieren al covid? Peluche de la pandemia es furor en ventas

Una tienda llamada La Liada, ubicada en La Coruña, en España, aumentó sus ventas luego de incorporar en su catálogo un peluche que representa al Sarc-CoV-2, virus que causa la enfermedad de la covid-19.



A pesar de que medios locales ya habían informado sobre la existencia de este peculiar muñeco, en estos días las ventas del artículo han aumentado considerablemente.



¿La razón? El peluche del coronavirus es uno de los regalos que encabeza la lista de los que esperan los niños en España para la celebración de la llegada de los Reyes Magos.



Los creadores del juguete son representantes de la empresa GIANTmicrobes, de Stamford, en Connecticut, Estados Unidos.



Por esta razón, también tienen disponibles muñecos de otros gérmenes y virus de distintas formas, proporciones y colores. Entre estos se encuentra el del ébola y el de la 'enfermedad del beso' (mononucleosis infecciosa).

El peluche del coronavirus es una esfera de tono vinotinto, con ojos y puntas amarillas que sobresalen de ella.



Viene en tres tamaños. El más grande y más vendido tiene una dimensión superior a la de un balón de fútbol. También hay otro mediano y uno pequeño y discreto para llevar como llavero.



"A la gente le hacía mucha gracia, sobre todo a los que trabajan en las ramas de ciencias, medicina, biología", explicó a la agencia de noticias ‘EFE’ Lía Gimeno, encargada de la tienda.



De igual manera, contó que el peluche se le regala mucho a los niños que acaban de nacer, ya que "es un momento histórico" para esas familias y es un detalle simbólico que marca el nacimiento en medio de una pandemia.



Además de alegrar a muchas personas durante estas celebraciones atípicas marcadas por el aislamiento, la iniciativa también tiene un propósito solidario, ya que parte de las ventas de este artículo van destinadas a la ONG Save the Children, con el fin de ayudar a los niños que se han visto afectados por la emergencia sanitaria actual.



"Estamos esperando a terminar de vender todos para poder hacer una donación significativa", recalca Gimeno. Esto será pronto, ya que los peluches en la tienda La Liada ya se agotaron y solo quedan unos cuantos del formato en llavero.



La idea del muñeco del virus que provoca la covid-19 fue algo que surgió como una idea divertida a comienzos del año 2020, cuando la situación todavía no se había convertido en una pandemia.



"Cuando todavía no sabíamos que íbamos a acabar como estamos ahora, hacíamos la broma de que traeríamos el covid también a la tienda", recuerda la vendedora.



El número de casos del coronavirus en el mundo ya supera los 85,9 millones y eleva a más de 1,8 millones los fallecidos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.



Por eso hay personas a las que no les parece agradable la idea de este juguete. "Hay gente a la que le hace gracia y gente a la que no le hace ninguna. De todo un poco", reconoce Gimeno.



En todo caso, el popular peluche se suma a una lista de artículos que han surgido durante la pandemia, como el juego de cartas virus, que consiste en infectar los órganos de tu oponente, o las muñecas con tapabocas.



