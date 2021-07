Siento mucho dolor: joven sufre por las secuelas que le dejó el covid

La pandemia del covid-19 aún no termina.



El impacto del virus se refleja en las todavía impresionantes cifras de personas contagiadas y fallecidas en varios países del mundo.



Existen casos específicos de personas que tuvieron la enfermedad y salieron adelante. Sin embargo, hay otras historias que, si bien no tienen un desenlace fatídico, sí reflejan las dificultades de padecer este virus. Dejan ver algunas de sus consecuencias más complejas a largo plazo.

Este es el caso de Alan Bastida Robert, un joven ciudadano argentino que quedó con una secuela neurológica generada, según indican sus familiares y allegados, después del quebranto en su salud por el covid-19.



Según el medio argentino ‘El Clarín’, este hombre, de tan solo 20 años, dio positivo de covid-19 el pasado 1 de junio.



Desde entonces ha librado una batalla para retornar a su ‘normalidad’, pues, si bien el cuadro del virus estuvo complejo, sus consecuencias fueron mucho peores.

‘Es una pesadilla, siento mucho dolor’

Tras el contagio por covid, los médicos detectaron que el organismo de Alan tenía significativas carencias de vitaminas D y B, pero esta solo fue la punta del iceberg.



Al poco tiempo se le diagnosticó una neumonía bilateral que obligó a que fuera internado en un hospital de la ciudad de San Rafael, ubicada en la provincia de Mendoza, en Argentina.



Luego tuvo una reacción alérgica que, según el citado medio, fue tratada con corticoides. Dos semanas después empezó a tener espasmos en diferentes partes del cuerpo como las manos, las rodillas, el cuello y la mandíbula.



“Es una pesadilla. Siento mucho dolor y no descanso ni cuando estoy dormido”, afirmó Bastida en entrevista con ‘Clarín’.

En su momento, Alan Bastida Robert fue internado en el hospital por complicaciones de salud relacionados con el covid-19 (Imagen de referencia). Foto: iStock

Antes de tener covid-19, este hombre era muy activo.



Alan estudiaba para convertirse en instrumentador quirúrgico. Además de ello practicaba boxeo, montaba bicicleta y trabajaba con la Municipalidad de San Rafael para desarrollar contenido en redes sociales. No era sedentario ni mucho menos.



Sin embargo, su día a día cambió de forma radical y ahora necesita ayuda incluso para realizar actividades básicas.



“Por las noches, a pesar de tomar calmantes y somníferos, no logra dormir más que tres o cuatro horas. Sigue con los tics”, indicó Mariela Robert, madre de Alan, en diálogo con ‘Clarín’.

‘Tengo mucha fe de que nos va a ir bien’: mamá de Alan

Después de superar el contagio de covid-19, Alan y su mamá acudieron a diferentes centros médicos de Argentina para tratar de encontrar un diagnóstico más preciso de los síntomas que estaba presentando.



Los resultados fueron sorpresivos.



Los estudios médicos arrojaron que Alan no tendría una enfermedad genética ni daño neuronal producido por el covid-19, sino más bien un trastorno funcional y sugestivo.

Tras superar el contagio de covid-19, Alan y su mamá consultaron a diferentes especialistas para tratar de un diagnóstico más preciso de los síntomas que estaba presentando. Foto: iStock

En declaraciones para ‘El Clarín’, la doctora Celia Dario, especialista en trastornos de covid, reveló más detalles del quebranto de salud de Alan y los posibles tratamientos.



“Los estudios son normales y no hay lesión neurológica. Podría ser un trastorno funcional, generado por la angustia y que debería tratarse con terapia física y cognitiva”, puntualizó.



La doctora reveló que, aunque la situación de Alan podría ver una ‘luz al final del túnel’, ha tenido otros pacientes con complicaciones psicosomáticas post covid.



El caso de Alan todavía no se ha resuelto debido a que sigue teniendo esos ‘tics’ paralizantes que le impiden desempeñar cualquier actividad sin al menos un ápice de riesgo.



Pero Mariela, la madre de Alan, su compañía permanente, quien ha estado día y noche al lado del joven, es optimista: “Por suerte, los médicos nos han dicho que no es una enfermedad psiquiátrica ni genética”.



“Tengo mucha fe de que nos va a ir bien”, concluyó.

Algunas secuelas generales del covid-19

Aunque todavía hagan falta muchas investigaciones científicas para determinar las secuelas que podría dejar el covid-19 en las personas, en su momento el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por sus siglas en inglés) presentó un estudio en el cual consignó los principales padecimientos de quienes tuvieron esta enfermedad.



Dentro de los síntomas se destacan los siguientes: cansancio o fatiga, dolor u opresión en el pecho, insomnio, mareo, hormigueo, dolor en las articulaciones, ansiedad o depresión, pérdida del apetito, erupciones, dificultad para respirar, problemas de memoria o para concentrarse, fiebre, dolor de cabeza, garganta y cambios en el sentido del olfato o gusto.



De acuerdo con el NHS, estos síntomas podrían persistir durante semanas o, incluso, meses. Lo más importante en cualquier caso es acudir con un especialista.



El instituto recomienda ‘encender la alarma’ si los síntomas persisten tras cuatro semanas de superar el contagio de covid.

Según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, algunas de las secuelas que pueden tener las personas que tuvieorn covid-19 son: fatiga y cambios en el sentido del olfato o gusto, entre otras. Foto: iStock

En su momento, en entrevista con el medio español ‘El País’, Esther del Corral, médica internista y portavoz de la Sociedad Española de Medicina Interna, habló sobre algunas secuelas que podrían tener los menores de 30 años tras superar el contagio de esta enfermedad.



“Los tipos de secuelas que padecen los menores de 30 años tras la infección por coronavirus son, en esencia, las mismas que en los pacientes de más edad, aunque la frecuencia y la gravedad disminuyen. Los órganos más afectados podrían ser el pulmón, el riñón y el páncreas. También podrían presentar alteraciones endocrinas y alteraciones neurológicas”, afirmó la experta.



Por el momento, el caso de Alan sigue en investigación.

