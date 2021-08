Hombre demanda a China por daños morales y materiales a causa del covid-19

El hombre, de 39 años, interpuso una demanda por las consecuencias que le ha dejado el covid-19 en su vida personal y laboral.



¿Cuál es su historia?



Antes

La vida de Matías Bergalli transcurría sin mayores sobresaltos.



Él trabajaba como camarero en un hotel frente al Obelisco de Buenos Aires, Argentina. Con eso, lograba costear los gastos de su familia compuesta por su esposa y 4 hijos, dos de ellos con problemas cardíacos.



En sus ratos libres jugaba fútbol en los torneos internos del River y era reconocido por ser el jugador más rápido.



Tenía un excelente rendimiento físico. Sin embargo, todo cambió por el covid-19. Ahora, ni puede correr más de 15 minutos.

Contagio

El hombre estuvo ‘invicto’ varios meses y seguía su labor en el hotel. No obstante, a mediados de 2020, la empresa cerró y él fue despedido.



Bergalli compró un carro para trabajar en ‘Uber’. Era la única salida que tenía, pero se contagió en marzo de 2021.



“Supuestamente me contagie por mi sobrino, ya que su maestra era asintomática y seguía dando clases como si nada pasara”, le dijo en entrevista a ‘Infobae’.

Sus primeros síntomas: dolor de piernas y cadera. Luego, se sumó el cansancio.



Bergalli se sentía como si no hubiera dormido en muchos días. Tan grande fue su preocupación que corrió a una farmacia para comprar un termómetro y corroborar sus sospechas. Marcó 39.8°.



“Tardaron 4 días en confirmarme que tenía el virus. Nadie me hizo ningún seguimiento telefónico y llegué a saturar por debajo del 80%. Estaba para internarme, pero nadie me asistió. De todas maneras, yo prefería morirme en mi casa, llegado el momento, antes que terminar mi vida solo en un hospital”, narró.

Se contagió también su esposa, aunque solo perdió el olfato y el gusto. Él, en cambio, estuvo 16 días en cama y la preocupación aumentó por las cuotas que debía pagar del carro que compró para aventurarse en ‘Uber’.



“Yo soy trabajador independiente, si no trabajo, no cobro y si no cobro, no le puedo dar de comer a mis 4 hijos. Sentía que estaban desprotegidos y yo no podía hacer nada. Sentía una impotencia terrible y me la pasaba todo el día de mal humor”, señaló al medio citado.



Cerca de un mes estuvo inactivo. Según sus cálculos, perdió unos 180 mil pesos argentinos al estar aislado, es decir, más de 7 millones de pesos colombianos.



El argentino retomó su labor de conductor y encontró en el camino a un ‘ángel’.

El abogado

Patricio Poplavsky, CEO y fundador de ‘Poplavsky International Law Offices’, requirió un servicio de Bergalli. Ambos charlaron en medio del tráfico de la ciudad y allí el hombre le contó sus desgracias.



Se hicieron amigos y él se comprometió a ayudarlo. Poplavsky lidera una de demanda contra la República Popular China y la Organización Mundial de la Salud por, presuntamente, violar el derecho a la vida y la integridad personal.

Personal médico en un hospital de Wuhan, China, se protege al máximo para atender a los pacientes contagiados durante 2020.. Foto: AFP

“Del total de los casos presentados ante la justicia, el 70% pertenece a personas que padecieron covid y se recuperaron totalmente, el 10% quedó con secuelas luego de transitar la enfermedad y el 20% a familiares de víctimas fatales”, sostuvo el abogado a ‘Infobae’.



La demanda de Bergalli se sustenta en daños materiales (gastos y demás a causa del contagio) y daños morales (todo el sufrimiento psicológico retratado en preocupación y ansiedad por el encierro).



El proceso podría arrojar resultados en unos 5 años y esperan recibir una indemnización de unos 200 mil dólares (algo más de 770 millones de pesos colombianos).

¿Quién tiene la responsabilidad por el virus?

El covid-19 deja, a la fecha, más de 214 millones de contagiados en el mundo y cerca de 4.5 millones de fallecidos, de acuerdo con las estadísticas de la Universidad Johns Hopkins.



No se conoce con certeza el origen del virus. En meses pasados, la OMS visitó laboratorios de Wuhan, China, y concluyó en un informe que este se habría transmitido de los murciélagos a los humanos.

Los miembros de la Organización Mundial de la salud (OMS) visitaron a principios de 2021 el Instituto de Virología de Wuhan, China. Foto: AFP

Sin embargo, en agosto, la OMS llamó a los países a compartir la información que tengan del covid-19 para seguir investigando de dónde surgió.



Al respecto, desde China se opusieron porque, para ellos, el informe que se hizo antes ya había sido reconocido por la comunidad internacional.



“Nos oponemos a la politización en la búsqueda de los orígenes del virus. [...] Abogamos por una investigación apoyada en la ciencia”, dijo el viceministro de Exteriores Ma Zhaoxu.

