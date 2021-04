Lady Noriega y famosos colombianos que han sufrido por el covid-19

El covid-19 ha demostrado con el paso del tiempo que puede ser letal sin importar quién lo padece. Tan solo en Colombia, hasta la fecha, se han presentado más de 2 millones de contagios.



Entre estas personas se encuentran también famosos cantantes, actores, empresarios y gente relacionada de alguna manera a la ‘socialité’ Colombiana. A quienes el haber vivido la angustia de estar internados en hospitales, por cuenta de complicaciones derivadas del covid-19, les ha dejado muchas enseñanzas.



Le contamos casos de famosos colombianos que la pasaron muy mal debido a este virus letal.



Lady Noriega

En medio de esta difícil situación, la artista agradeció a sus más de 200 mil seguidores por estar pendientes de su salud. Foto: Instagram: @ladynoriega7

La cantante, actriz y exreina de belleza, de 50 años, dio a conocer a sus seguidores en redes sociales que se encuentra hospitalizada en Medellín por causa de complicaciones derivadas del coronavirus.



Noriega aseguró que recientemente había viajado a Popayán, lugar donde posiblemente se contagió. Por el momento, no se han conocido más detalles de su estado de salud, pero se sabe que le tuvieron que colocar oxígeno.



En medio de esta difícil situación, la artista agradeció a sus más de 200 mil seguidores por estar pendientes de su salud, a través de un mensaje en Instagram.

Luly Bossa

El pasado lunes 15 de marzo la actriz barranquillera confirmó que había salido positiva para covid. Foto: Carlos Rincón

El pasado lunes 15 de marzo la actriz barranquillera confirmó que había salido positiva para covid, al igual que su hijo menor, Angelo. Tan solo tres días después, Bossa compartió un alarmante vídeo en el que aseguraba que su salud se había visto fuertemente afectada y que estaba hospitalizada por una neumonía.



Afortunadamente, luego de haber estado internada por unos cuantos días, la actriz dio un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “volví a casa, estoy dando un paso a la vez, pero no ha sido fácil, las noches son muy difíciles, Ángelo va súper. Les mando un abrazo fuerte y de nuevo gracias”.



Fabiola Calle

Reconocida por hacer parte de la agrupación ‘Las hermanitas Calle’, Fabiola, de 74 años, alteró los nervios de sus seguidores cuando fue ingresada de urgencias el 19 de marzo del 2020 tras dar positivo para covid-19.



La cantante estuvo en estado crítico por un largo tiempo. De hecho, mientras se encontraba hospitalizada en cuidados intensivos los médicos no daban parte de que estuviera mejorando, por lo que estuvo en coma inducido.



Su hermana, Sol Ángel Calle, pidió que los seguidores de la cantante se unieran en oración, pues el estado de salud de la artista no tenía un pronóstico alentador.



A pesar de haber pasado una situación crítica, fue dada de alta el 29 de abril de ese mismo año.



Danna García

Danna García ha dicho que adquirió el covic-19 en España, donde estuvo de vacaciones. Foto: Cortesía María Clara López

La actriz es recordada por sus actuaciones en novelas colombianas como ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Bella calamidades’, además de participar en producciones mexicanas como ’El señor de los cielos’.



El drama que vivió la actriz fue de los más sonados en el país, pues luego de confirmar que era positiva para covid 19 en marzo del 2020, se volvió a infectar con el virus dos veces más.



La primera vez que dio positivo tuvo que ser llevada de urgencias a un hospital, pues presentó un fuerte cuadro de complicaciones respiratorias, dolor de cabeza y fiebre alta. Siempre mantuvo a sus seguidores actualizados por medio de sus redes sociales.



Pasó más de 70 días sin ver a su pequeño hijo. En una entrevista reciente, García comentó que sufrió secuelas, las cuales atribuye al virus, como vértigo y pérdida de la memoria.

Alfredo Barraza

Alfredo Barraza, diseñador nacido en Barranquilla,se encuentra internado en un hospital. Foto: Rodrigo Sepúlveda

Es un diseñador de modas reconocido por crear fantásticos diseños de alta calidad para reinas de belleza en el país.



Hace una semana se confirmó que padece de covid-19, sin embargo, este lunes 5 de abril, fue hospitalizado, pues tiene una fuerte neumonía que le ocasionó un grave deterioro de su salud.



Según informó Emilia Barraza, su sobrina, el diseñador ha sido estabilizado por los médicos de la clínica. No obstante, continúa bajo observación.

Yeison Jimenez

El caso del cantante ha sido llamativo por la poca atención que le brindó su seguro. Foto: Instagram: @yeison_jimenez

El cantante de música popular declaró a ‘La Red’ que pasó muy malos ratos por el coronavirus.



Aseguró que se comenzó a sentir enfermo después de asistir a una reunión de trabajo, en la que, según él, se tomaron las medidas respectivas. Encuentro que se dió en junio del 2020.



Pese a la sintomatología, Jimenez pensaba que se trataba de una gripe normal, pero al descubrir que tenía fiebre de 39.5 y que no sentía el aroma de su perfume, decidió hacerse la prueba de covid que salió positiva. “Llegó un día en el que me puse a llorar porque no me sentía bien, no sabía qué iba a pasar conmigo (...) me pregunté: ‘¿será que me voy a morir yo también?”



El caso del cantante ha sido llamativo por la poca atención que le brindó su seguro, pues él artista confirmó a ‘La Red’ que durante los primeros días, mientras se sentía cada vez peor, nunca recibió indicaciones de qué medicamentos podrían ayudarle a contrarrestar sus síntomas.



Aunque no fue hospitalizado, si tuvo que hacerse nebulizaciones de oxígeno para recuperar la integridad de sus pulmones.



Ramón Jesurún

Fue internado en la Clínica Country de Bogotá por complicaciones del virus días después de confirmarse su contagio. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, estuvo en delicado estado de salud tras contraer covid-19 en diciembre de 2020.



Fue internado en la Clínica Country de Bogotá por complicaciones del virus días después de confirmarse su contagio. “Fueron momentos muy difíciles, afortunadamente logré superar este covid que es muy duro y algo traicionero”, declaró a ‘La FM’.

Mauricio Bastidas

Mientras estaba internado en una clínica debido al covid-19, con los pulmones inflamados, denunció negligencia por parte de los enfermeros. Foto: Archivo particular

En noviembre del 2020, este reconocido actor publicó por medio de su Instagram una grave denuncia. Mientras estaba internado en una clínica debido al covid-19, con los pulmones inflamados, denunció negligencia por parte de los enfermeros.



En los videos se podía evidenciar el delicado estado de salud en el que se encontraba: “me estoy muriendo y a nadie le importa”, comentó el actor.



Luego del eco que tuvo su denuncia en redes contra la clínica en Cali, Valle del Cauca, recibió la atención que necesitaba, además, según ‘Infobae’, su EPS afirmó que iban a emprender acciones legales por el trato hacia el actor.

Raimundo Angulo

El presidente del Concurso Nacional de Belleza (CNB), Raimundo Angulo, estuvo hospitalizado por tres meses. Foto: Yomaira Grandett

El presidente del Concurso Nacional de Belleza (CNB), Raimundo Angulo, estuvo hospitalizado por tres meses debido al covid-19.



José María del Castillo Angulo, sobrino del presidente de CNB, informó a ‘La FM’ que su tío estuvo en hospitalización en casa por unas semanas más, luego de ser dado de alta en octubre del año pasado.



“Actualmente está en una hospitalización domiciliaria, con personal que le ayudará con su recuperación física, neurológica y psicológica, en fin, con todo aquello que tenga que ver con su estado de salud, porque él perdió 10 kilos por cuenta de la enfermedad, fueron 97 días que estuvo entre Medihelp y la Clínica Remeo”, declaró Castillo al medio en su momento.



Después, tuvo una recaída que le obligó a internarse de nuevo en una clínica, sin embargo, logró salir al poco tiempo.



En entrevista con EL TIEMPO, Angulo declaró el pasado mes de marzo que: “Estoy en Cartagena, aprendiendo a caminar porque esa fue la secuela más grande que me dejó la enfermedad, estoy haciendo mis terapias y aspiro estar caminando en mes y medio”.



