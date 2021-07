Crean prueba para detectar covid mediante celulares de sospechosos

Investigadores chilenos e ingleses desarrollaron un novedoso método para detectar contagios de personas por covid-19.



De acuerdo con el medio inglés ‘BBC’, académicos de la Universidad de Chile y del Instituto de Oftalmología en el University College London realizaron una investigación que arrojó una interesante conclusión.



Según el estudio, se podría identificar a aquellas personas que tienen la enfermedad por medio de la toma de una muestra a las pantallas de los celulares de los potenciales infectados.

Diagnosis Biotech B - Español Explicación y realización de prueba PoST. Foto: Diagnosis Biotech

La nueva prueba, que fue bautizada como ‘Phone Screen Testing’ (PoST), presentó resultados prometedores: entre el 83 y 100 por ciento de las personas que se hicieron una prueba PCR y luego sometieron sus dispositivos celulares a una PoSt dieron positivo.



En declaraciones para el medio citado, Rodrigo Young, académico del University College London y creador de este tipo de prueba, comentó: “El gran problema con el covid-19 es que muchas personas andan por la calle contagiando y no lo saben. Me di cuenta de que la clave no era tomar muestra de la persona, sino de algo que sea un reflejo de la persona”.



Vale destacar que para comprobar la eficacia de las pruebas PoSt, Young y su equipo de científicos tuvieron una muestra de 1.200 personas.

La prueba ‘Phone Screen Testing’ (PoST ) fue desarrollada por académicos de la Universidad de Chile y del Instituto de Oftalmología en el University College London. Foto: iStock

A pesar de esto, el experto aclaró que la nueva prueba no reemplaza una PCR tradicional, pues la PoSt solamente identifica los casos de covid-19 en los que el paciente tiene una alta carga viral aunque sea asintomático.



“El PoST no reemplaza la PCR, pero sí permite detectar personas enfermas que por no tener síntomas no se harían una PCR (...) Si la persona no ha entrado o ya salió de la etapa en la que el virus es contagioso, no lo va a esparcir en el celular”, puntualizó.

La experiencia del equipo chileno

En entrevista con el medio argentino ‘El Clarín’, Luis Quiñones, médico y subdirector del Departamento de Oncología Básico Clínico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, contó la experiencia que vivió con su equipo durante el desarrollo de esta investigación.



“Se acercó (la prueba PoST) a los resultados de las PCR de muestras nasofaríngeas en más de un 90 por ciento, lo cual es muy bueno porque permite pensar que podría configurarse en un método no invasivo de diagnóstico y alternativo al test de antígenos”, comentó Quiñones.

De acuerdo con los expertos, se podría identificar a las personas que tienen covid-19 por medio de una prueba a las pantallas de sus celulares. Foto: iStock

Además, también se refirió al momento en el que el doctor Young lo contactó para explicarle el propósito de la investigación y admitió que la primera prueba PoST se la realizaron a su celular.



“Su interés era hacer un estudio de cómo se contaminaban las superficies con este virus debido a que hay algunas que son muy personales como lo son las pantallas de los celulares. De hecho, la primera muestra fue la mía”, afirmó Quiñones.



Finalmente, el experto aclaró que la PoST también puede detectar casos de contagios de algunas variantes de la enfermedad.



“Quisimos probar si esta metodología sirve para detectar variantes de la enfermedad. Como esta parte del estudio se realizó hace algunos meses, pudimos detectar solamente las variantes brasileña y sudafricana”, concluyó.



En la actualidad, esta investigación se puede encontrar en la revista científica ‘eLife’.

