Estudio investiga caso de coronavirus con dolor testicular

La ciencia continúa siguiéndole la pista al nuevo coronavirus, que, aunque apareció de forma insospechada, ya ha sido estudiado de arriba abajo por miles de investigadores en todo el mundo.



No obstante, su naturaleza sigue arrojando resultados sorpresivos y dudas muy diversas. Un puñado de ellas tiene que ver con los síntomas de la covid-19, enfermedad provocada por el virus.

Recientemente, un estudio publicado por 'The American Of Emergency Medicine', con fecha del 26 de agosto, reveló el caso de un hombre, de 37 años, que estaba contagiado con el nuevo coronavirus y, a su vez, desarrolló dolores testiculares.



El artículo fue realizado por profesionales del Departamento de Medicina de Emergencia que hace parte del Consorcio de Educación para la Salud de los Servicios Uniformados de San Antonio (Texas, EE. UU.).



Aunque se han registrado algunos casos de personas que estaban infectadas con el virus y reportaron síntomas en sus genitales, la investigación indica que estas son complicaciones "raras".

De todas formas, el texto sí advierte que en el pasado se evidenció que el virus del Sars, emparentado con el nuevo coronavirus, podía tener afectaciones testiculares en los infectados.



El paciente que fue objeto de la investigación reportó tener orquitis bilateral, una afección que aún no se había relacionado con el virus y que provoca inflamación y dolor en los testículos. Incluso, puede generar azoospermia, que es el ausencia de espermatozoides en el semen.



En esa misma línea, los investigadores encontraron que la fertilidad de los hombres también podría resultar afectada.



"Según los datos de varones infectados con Sars-CoV2 y los datos previos de infecciones anteriores por Sars, la función de los espermatocitos puede verse comprometida como consecuencia de esta infección", se lee en el estudio.



Se agrega que es importante identificar a tiempo los posibles efectos genitourinarios que puedan tener los infectados con el objetivo de tratarlos a tiempo. Después del diagnóstico, se les podría brindar "el tratamiento adecuado, la cuarentena y el seguimiento de la fertilidad".

Casos de síntomas que tenían que ver con los órganos reproductores masculinos le dieron la vuelta al mundo después de conocerse. De hecho, este diario documentó el complejo proceso de un francés, de 62 años, quien sufrió de priapismo después de infectarse con el nuevo coronavirus.



Esta afección es definida como una erección que dura más de cuatro horas, que no responde a estímulos sexuales y que puede ser muy dolorosa. En el caso del paciente de Francia, los médicos tuvieron que retirarle la sangre acumulada con agujas y aplicarle hielo. Afortunadamente, pudieron darle de alta dos semanas después.



Hay que aclarar, sin embargo, que las afectaciones genitourinarias no se incluyen dentro de los síntomas característicos del nuevo coronavirus y que determinarlo así requiere estudios a gran escala con un número de pacientes representativo.

Tendencias EL TIEMPO