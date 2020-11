La conmovedora carta sobre cómo le dicen a alguien que será intubado

Lourdes María Veiga Alegre, una enfermera del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, ubicado en Santander, España, publicó en sus redes sociales una carta que narra la difícil situación de los pacientes que deben ser intubados a causa del nuevo coronavirus.



En su texto, Veiga manifestó que presenciar el momento en el que el doctor le dijo a un paciente que debían sedarlo para conectarlo a un respirador ha sido “uno de los peores días desde que soy enfermera de UCI”.



La respuesta del paciente, dijo la enfermera, fue llorar y preguntar si era posible esperar un poco más, pero le dijeron que no.



(Siga leyendo: Colombia alista plan ante una potencial vacuna contra el coronavirus).

“Sara (otra enfermera) y yo tratamos de consolarlo y darle ánimo, queriendo hacer la situación menos dramática, mientras nos mirabamos la una a la otra e intentábamos no llorar”, narró Veiga en la carta.



El enfermo procedió a llamar a sus familiares para despedirse y contarles lo que estaba sucediendo.



(Lea también: Confirman 45 positivos para coronavirus tras la Vuelta a España).

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



“Al otro lado del teléfono oí a una mujer llorar. Esta le pasó el teléfono a su hijo. Nuestro paciente, entre lágrimas, dijo: me van a entubar, los quiero mucho a todos. Dile a los niños (sus nietos) que los quiero”.



En la misiva agregó que “ahí se acabó toda la conexión que durante días horribles ha tenido este paciente con su familia”, pues sus seres queridos más cercanos no lo habían podido visitar.



“Dormimos al paciente, durante días, quizás semanas… Y a esperar. A esperar que todo lo que se hace frene el avance de una enfermedad que está siendo tan mortal”.



(Además: Fatiga pandémica: una realidad con la que hay que aprender a lidiar).



Veiga rescató que, en este caso, el paciente tuvo la oportunidad de hablar con sus familiares y decirles cuánto los quiere, pero “imagínense todos aquellos que han muerto o que están luchando por su vida como auténticos campeones en una UCI y que no llegan a tiempo para realizar esta llamada”.

imagínense todos aquellos que han muerto o que están luchando por su vida como auténticos campeones en una UCI FACEBOOK

TWITTER

También, expresó que ella y todo el personal médico continuarán dando todo de sí, a pesar de estar agotados.



“Seguiremos adelante haciendo lo que más amamos para que dentro de unos días volvamos a ver al hombre coger el teléfono de nuevo para llamar a su mujer e hijo y oírle decir: me devuelvo a casa con ustedes”.



(Puede leer: Mujer se contagió y murió de covid-19 en albergue de la Alcaldía).



Al final de su publicación la enfermera hizo un llamado al cuidado, pues “este es un virus que podemos frenar entre todos con responsabilidad. Porque el paciente de la llamada puedes ser tú, tu hermano, tu padre, tu madre o tu hijo. Sé inteligente y no te la juegues”.



España es uno de los países de Europa que ha implementado nuevas medidas debido al rebrote del virus. A la fecha, se registran más de 1,38 millones de casos de contagio y alrededor de 40.000 muertos.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Tendencias EL TIEMPO