Bill Gates responde a quienes le dicen que está detrás del coronavirus

A lo largo de estos meses en los que el mundo se ha enfrentado a la pandemia del nuevo coronavirus, Bill Gates, el fundador de Microsoft, ha tenido que enfrentar críticas y acusaciones de conspiraciones sobre ser el responsable de la emergencia y de querer controlar el mundo a través de la tecnología G5.



Incluso, un personaje tan conocido en España como Miguel Bosé ayudó a difundir la idea de que Gates 'quiere controlar a la gente' a través de vacunas.

La farmacéutica GAVI, para quien no lo sepa, es propiedad de la fundación BILL & MELINDA GATES, los especialistas en vacunas fallidas que tantas víctimas han causado alrededor del mundo. India les ha expulsado y denunciado. África aún acarrea sus consecuencias. Kenia ha destapado pic.twitter.com/EXzdnEaCdd — Miguel Bosé (@BoseOfficial) June 9, 2020

En una entrevista reciente con 'CNN', el multimillonario dijo que, contrario a todos los comentarios que se generaron, su organización, la Fundación Bill y Melinda Gates, es una de las que más dinero está donando para trabajar en la lucha contra el coronavirus.



En un video publicado en YouTube, en el 2015, Gates dijo que el peor peligro para la sociedad moderna era una pandemia global. Esa afirmación fue aprovechada en su contra para decir que él era el creador del virus.



De acuerdo con lo que Gates le dijo a el medio estadounidense, las redes sociales mezcladas con la pandemia han hecho que estas falsas teorías se propaguen de manera rápida, generando más desinformación de la que ya hay al respecto. “La gente busca una respuesta simple: ¿Quién es el villano?”, aseguró.



Respecto a las acusaciones de que Gates quiere dominar el mundo con un microchip, respondió: “Nunca he tenido nada que ver con un microchip. Es difícil desmentir esto porque es tan estúpido y extraño. Repetirlo tantas veces casi parece que le otorga credibilidad. Lo que hace nuestra Fundación es invertir dinero para comprar vacunas”, explicó.



Finalmente, invitó a las personas a no dejar que los comentarios falsos les nublen la esperanza para encontrar una vacuna contra el virus.

