Cansada del aislamiento, abuela de 100 años dice que solo quiere morir

En la casa de cuidados Woodside Court, en la localidad escocesa de Glenrothes que se ubica en la región de Fife (Escocia), hay una mujer de 100 años que está tan deprimida a causa del aislamiento de ocho meses que asegura que ya quiere morir.

(También le puede interesar: Video: el impactante momento cuando pareja de ancianos es atropellada).

(Si nos visita desde la app puede ver la ubicación aquí).

Doreen Tilley es el nombre de está centenaria mujer que ha llamado la atención de los medios de comunicación de Reino Unido por su doloroso testimonio que da cuenta de los problemas que han tenido que enfrentar los ancianos en el mundo a causa de la pandemia.



“La diferencia en mi bisabuela es simplemente devastadora de ver. Antes estaba llena de vida y ‘florecía’ con las visitas regulares de su familia”, aseguró al diario escocés ‘Daily Record’ la bisnieta de Doreen que tiene 37 años, Sonia Dixon.



(Puede leer: Denuncian graves maltratos a mujer de 81 años en clínica de Cartagena).



Dixon expresó su desesperación por ver a su bisabuela tan deprimida que tuvieron que recetarle antidepresivos por primera vez en sus 100 años de vida: “No puedo soportar que esto continúe por más tiempo".



La veo desvanecerse con la soledad y me ha dicho que solo quiere morir durante las visitas al aire libre que me han permitido”, agregó la mujer sobre su bisabuela, que fue gerente de un bar antes de jubilarse.

Antes estaba llena de vida y ‘florecía’ con las visitas regulares de su familia FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, HC-One, la firma dueña del hogar de paso de Doreen, declaró a ‘Daily Record’ que tanto la firma como los trabajadores lamentan y entienden la difícil situación emocional por la que pasan los ancianos durante la pandemia, por los “preciados momentos” que están perdiendo con sus familiares.



(Lea también: Video muestra violento asalto a ancianos en supermercado de México).



Aún así, insisten en que la salud física de los adultos mayores se puede ver afectada por la covid-19, por lo que han enfrentado este “momento desafiante” por medio de un "equilibrio muy difícil que considere la salud y el bienestar de todos los residentes y la amenaza del coronavirus”.

Fachada del centro de cuidado de adultos mayores Woodside Court, en Escocia. Foto: Tomada de la página oficial de HC-One

Doreen tiene dos hijos, ocho nietos, 16 bisnietos y ocho tataranietos que viven cerca del hogar geriátrico, por lo que estaba acostumbrada a la visita de sus más de 30 familiares: “Antes del encierro, la gente iba a verla todo el tiempo y a ella le encantaba, le daba algo por lo que vivir. Solo la quiero fuera del hogar ahora”, explicó la bisnieta.



(También puede leer: Alerta en hogar geriátrico: 74 ancianos dan positivo para covid-19).



Además, manifestó su apoyo a cualquier movimiento que luche por los derechos legales de los adultos mayores, específicamente el derecho de ver a sus familias de las personas que están aisladas en centros de cuidado de los ancianos.

Esta problemática no solo se presenta en los geriátricos, muchos adultos mayores han tenido que encerrarse en sus hogares y dejar de ver presencialmente a sus familiares. Foto: iStock

Sonia también dijo al diario escocés que las visitas al interior del establecimiento son muy limitadas, pero al aire libre se hacen encuentros a los que pueden asistir diferentes personas.



“Al final, tuvimos que ir con las visitas al aire libre socialmente distanciadas para que ‘Nan’ (‘abue’) pudiera ver a toda su familia”, aseveró la mujer, además de resaltar que los hogares de paso y el gobierno de Escocia deberían llegar a un acuerdo para solucionar este problema que aqueja a los personas mayores, ya que “los hogares solo están siguiendo las reglas”.



(Le puede interesar: ‘Los mayores somos conscientes del peligro que nos amenaza’: Hommes).



El pasado 2 de noviembre la ministra principal del Gobierno escocés, Nicola Sturgeon, implementó un nuevo sistema con cinco niveles de riesgo para gestionar de forma localizada la pandemia.

Primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon. Foto: AFP

Sturgeon dijo que, en el nivel 0 o más bajo, se permitirá que la mayoría de negocios sigan abiertos y que hasta ocho personas de tres hogares diferentes puedan reunirse bajo techo. En el nivel 1 solo podrían congregarse en interiores seis personas de dos unidades familiares.



En el 2 se añadirían algunas restricciones a los establecimientos de hostelería y restauración y en el nivel 3 muchos de ellos se cerrarían completamente. El grado 4 conllevaría el confinamiento casi total, con la excepción de las escuelas.



(Además: Mujer expulsada de vuelo por no usar tapabocas tose sobre pasajeros en Escocia).



La líder independentista escocesa señaló que el sistema, más amplio que el de solo tres niveles aplicado por el Gobierno central en Inglaterra, pretende conseguir "un buen equilibrio" entre suprimir el virus y "minimizar el impacto" de las medidas de contención sobre la población y la economía.



Tendencias EL TIEMPO

*Con información de EFE