Courtney Tillia, de 34 años, se ha vuelto mundialmente famosa por exponer la cruda realidad a la que se someten los maestros en Estados Unidos. La mujer hoy es una reconocida actriz porno que dejó su labor en la docencia para introducirse en el mundo de Only Fans, donde gana millones de dólares con sus tres cuentas.



Según comentó en una entrevista al portal de entretenimiento ‘TMZ’, tardaría casi 25 años en ganar todo lo que ha generado trabajando en la industria del entretenimiento para adultos. Asimismo, dijo que ha logrado acumular más de un millón de dólares libres con sus videos.

Alcanzó esta cifra tras abandonar las aulas para crear un modelo de negocio dividido en tres rubros: una cuenta gratuita, otra que ofrece merchandising y una página VIP en la cual ofrece fotos y videos sexuales.



Dice que en su perfil VIP logró recaudar la mayor cantidad de ganancias, pues mensualmente está haciendo cerca de 380 mil dólares, más 160 mil que factura gracias a mensajes directos con sus seguidores.



Así las cosas, está muy poco interesada en volver a un salón de clases, pues puede garantizar una vida a sus cuatro hijos muy fácilmente, incluso, resalta que ayuda a toda su familia a vivir cómodamente con el contenido que publica en las redes sociales.

Una vida en las aulas



Nació en una familia sumamente cristiana, por lo que su amor a Dios y a la iglesia es fuertemente marcado. Cuando era maestra siempre intentó cultivar el interes a la fe de sus estudiantes, sin embargo, también se percató de que algunas posturas restringian su libre desarrollo de la personalidad.

Courtney Tillia cuenta con más de 470 mil seguidores en Tiktok. Foto: TikTok: @courtneytillia

"¡Tuve tanta vergüenza sexual al principio! Podía sentir los juicios que la sociedad y la religión me habían inculcado y era muy consciente de ello (...) Podía sentir los juicios que la sociedad y la religión me habían inculcado y era muy consciente de ello”, explicó al diario ‘Daily Star’.



"Antes de dejar la enseñanza, ¡me sentía súper desconectada de mí misma y también de Dios! No sabía cuál era el propósito de mi vida o cómo estaba destinado a ayudar a los demás”, agregó.



Courtney solía enseñar a niños con autismo, una profesión muy importante en la sociedad, pero que es muy mal paga. Si bien recibía los halagos y el respeto de sus allegados, las buenas palabras no pagaban las deudas y, por ende, decidió dejar la tiza a un lado.



“Cuando era maestra, mi familia realmente tenía problemas económicos (...) “OnlyFans me permite la libertad financiera. Puedo proporcionar todo lo que mi familia necesita y más ", expresó a ‘TMZ’.



“Había estado enseñando a estudiantes con necesidades especiales en una escuela alternativa en Phoenix durante seis años (...) De repente me encontré en un lugar realmente oscuro. Estaba comenzando a odiar mi trabajo y esa oscuridad comenzó a extenderse a otras áreas de mi vida", acotó.



Con el apoyo de su esposo renunció a la docencia en 2016 y empezó su transición al modelaje fitness y el culturismo, donde pudo conseguir una forma atlética que la beneficio para impulsar su imagen en el mundo de la creación de contenido para adultos.



Finalizó diciendo que la pandemia fue el punto de inflexión, pues la sociedad se encerró en el consumo de plataformas digitales, donde cuadriplicó su audiencia en muy poco tiempo.



"He estado ganando aún más dinero durante la pandemia porque la gente estaba atrapada en casa y quería disfrutar de mi contenido (...) soy una trabajadora sexual y no me arrepiento de eso", concluyó.



