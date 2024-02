Coursera lanza Generative AI Academy para educar a empresarios colombianos en IA

Coursera presentó la Academia de IA Generativa (GenAI) dirigida a compañías en Colombia, con el fin de proporcionar a sus directivos y empleados las destrezas esenciales para triunfar en un ambiente laboral impulsado por la inteligencia artificial.



(Leer más: Samsung profundiza en su visión Galaxy AI).



Dado que McKinsey estima que la IA generativa podría generar hasta $4.4 billones de dólares en beneficios económicos anuales, el conjunto de cursos tiene como meta preparar a las empresas y a los individuos para desencadenar la próxima ola mundial de innovación y productividad.

La GenAI Academy proporciona una combinación de programas fundamentales de alfabetización y formación ejecutiva de destacadas universidades de investigación y principales empresas en el ámbito de la inteligencia artificial, entre las que se incluyen Microsoft, Stanford Online, Vanderbilt, DeepLearning.AI, Google Cloud, Fractal Analytics y AWS.



Jeff Maggioncalda, CEO de Coursera, señaló: "Como la tecnología de más rápido crecimiento en la historia de la humanidad, la IA Generativa tiene el potencial de transformar todos los aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, las organizaciones deben equilibrar su enorme potencial con riesgos considerables. Las empresas enfrentan el 'Enigma de la IA Generativa': corren el riesgo de sufrir problemas éticos, de datos y regulatorios si actúan demasiado rápido, pero pueden perder su ventaja competitiva si son demasiado cautelosas. La clave para superar este enigma reside en la educación y la formación de alta calidad, que permitan a las empresas adoptar IA generativa de forma rápida y segura".



(Seguir leyendo: ¿Cómo sería el fin del mundo? Cinco teorías creíbles sobre la extinción de la humanidad).

Facebook Twitter Linkedin

La idea es implementar la formulación de estrategias y la adopción de tecnologías de IA. Foto: iStock

La GenAI Academy for Executives facilita a los líderes mejorar su capacidad para tomar decisiones éticas y estratégicas. Para los ejecutivos, la formulación de estrategias y la adopción de tecnologías de IA generativa son decisiones de gran riesgo.



Estas elecciones no solo determinarán la ventaja competitiva de una organización, sino que también tendrán un impacto en la sociedad y darán forma al futuro de diversas industrias.



(Le puede interesar: Accenture afirma que los temas clave del MWC son la experiencia del cliente y la IA).



Diseñada para líderes, la GenAI Academy for Executives tiene como objetivo ayudarles a desarrollar un conocimiento profundo de las amplias aplicaciones de la IA y su influencia en el mercado.

Su propósito es orientarlos en la toma de decisiones estratégicas y éticas, así como liderar y motivar a sus equipos a través de cambios rápidos.

¿Qué cursos incluye el portafolio?



‘Navegando por la IA generativa: un manual para directores ejecutivos’ de Coursera. ‘El despertar de la IA’ de Stanford Online. ‘Voz del cambio: comunicación con equipos para la adopción de GenAI’ de Microsoft. ‘IA generativa para líderes’ de la Universidad de Vanderbilt. ‘Nuevas formas de trabajar en el mundo de la IA’ de London Business School. ‘IA generativa, consideraciones éticas e implicaciones’ de IBM. ‘Creación de una organización preparada para la IA generativa’ de AWS. ‘Conceptos básicos de la IA generativa: descripción general e impacto’ de la Universidad de Michigan.

En los meses venideros, se introducirán nuevos cursos y credenciales para ampliar aún más la educación ejecutiva y los programas de aprendizaje basados en roles.



Como parte del lanzamiento del programa de acceso temprano de Coursera, empresas como Larsen & Toubro (L&T), una multinacional valorada en $ 23 mil millones y dedicada a proyectos EPC, fabricación y servicios de alta tecnología, aprovecharon la formación proporcionada por destacadas autoridades en inteligencia artificial en Coursera.



(Puede ver: La UE inaugura su Oficina de Inteligencia Artificial para fomentar su uso fiable).



Esto les ha permitido desarrollar conocimientos y habilidades en IA generativa en su fuerza laboral a nivel mundial.

"Creemos que la IA es clave para el crecimiento, la creatividad y la innovación. Como organización impulsada por la tecnología, L&T se compromete a aprovechar el poder de la IA para impulsar la excelencia en ingeniería y servicios. El lanzamiento de la Academia IA Generativa reafirma nuestro compromiso de promover la alfabetización en IA y el empoderamiento, todo para mejorar la eficiencia y fomentar la innovación", declaró C Jayakumar, vicepresidente ejecutivo y director de recursos humanos corporativos de Larsen & Toubro.

#JusticiaDigital | Conéctese y participe el próximo jueves 29 de febrero en el evento #InteligenciaArtificial en la justicia colombiana que busca construir una ruta regulatoria propia. ✍️📄



¡Podrá conocer experiencias e instrumentos existentes nacionales e internacionales en IA! pic.twitter.com/cTKVRNWB5Z — Rama Judicial (@judicaturacsj) February 26, 2024

Academia IA generativa para todos



Mientras que la GenAI Academy for Executives está diseñada para respaldar a aquellos en roles de liderazgo mientras dirigen a sus organizaciones a través de una acelerada transformación digital, la GenAI Academy for All tiene como objetivo desarrollar conocimientos básicos sobre tecnología en todos los niveles laborales.



(Le puede gustar: Crean parlante que bloquea el reguetón con inteligencia artificial: ¿lo compraría?).



Este programa esencial de alfabetización proporciona a los empleados una comprensión general de los principios fundamentales, las aplicaciones y el impacto de la IA Generativa. Los empleados aprenderán a utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar su productividad e innovación en sus funciones diarias, y los Proyectos Guiados les ofrecerán práctica aplicada.

¿Qué incluye el portafolio?



‘IA Generativa para Todos’ de DeepLearning.AI. ‘Inteligencia artificial en Microsoft Azure’ de Microsoft. ‘Introducción a la IA Generativa’ de Google Cloud. ‘IA Generativa Confiable’ de la Universidad de Vanderbilt. ‘Especialización en Aprendizaje Automático’ de Stanford Online y Deeplearning.AI.

Más noticias

- Colombiano usa la IA para impulsar la productividad y la felicidad en las empresas

- Samsung actualiza los Galaxy Buds para usar el 'Intérprete de IA' con los S24

- ¿Cuál es la frase colombiana más conocida en el mundo, según Chat GPT?

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Coursera, y contó con la revisión de la periodista y un editor.