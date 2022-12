Una nueva noticia estremece a las celebridades de la música urbana. Este miércoles, Jennifer Fungenzi, exesposa del cantante puertorriqueño Cosculluela, testificó ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en el proceso de vista preliminar en contra del artista y afirmó en explosivas declaraciones que este la agredió en su segundo embarazo, le fue infiel y le quemaba la ropa.



La denunciante explicó que desde el principio de la relación, en 2015, tenían problemas, entre los cuales incluían fuertes discusiones que fueron poco a poco evolucionando hasta llegar en fuertes agresiones físicas.



Cosculluela presuntamente la “agarró por el cuello, me jaló por el pelo y me bajó la cabeza. Abrió la ducha de nuestro baño y tiró contra la pared y contra el piso”, en su segundo embarazo, según reportaron medios locales.



La mujer agregó que la situación de maltrato perduró mientras estuvieron casados. Solo hasta este año cesaron las agresiones, cuando la exesposa del artista decidió separarse e iniciar con los procesos jurídicos en su contra.



'El príncipe', como es conocido en el mundo de la música, afronta 13 cargos por violencia intrafamiliar y fue detenido el pasado 14 de octubre por dichas denuncias. La captura se llevó a cabo horas después de que la Policía atendiera una emergencia en la que dos lujosos autos de su exesposa fueran incinerados en extrañas circunstancias.



En sus más de 20 años de trayectoria, Cosculluela se ha posicionado entre los más grandes exponentes del género urbano, colaborando con artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Farruko, J Balvin, Zion & Lennox, Arcángel, De La Ghetto, Wisin y Yandel, entre otros.



Múltiples canciones han superado 100 millones de reproducciones y lo han posicionado como número uno en las listas de Billboard Latin.



La jueza que está a cargo del caso y proceso en contra del artista acordó con la defensa que la vista preliminar continuara el 19 de diciembre y el 17 de febrero.



El autor de exitosos temas como Manicomio y Te deseo el mal también enfrenta dos cargos en contra de la Ley de Armas relacionados con una denuncia por hechos que tienen que ver igualmente con Fungenzi.



