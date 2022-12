Para elegir un corte de cabello ideal hace falta mucho más que conocer las tendencias de belleza actuales. Aunque no parezca, la forma de la cara puede hacer la diferencia entre la majestuosidad y el desastre estilístico.



Si bien un mal corte se puede arreglar con el tiempo, la realidad es que nadie quiere ir por la calle luciendo un look que no le queda, no le gusta y definitivamente no impresiona a nadie.

Si de cabello se trata, siempre es mejor prevenir que lamentar, y qué mejor manera de hacerlo que conociendo qué corte, según la forma de la cara, aporta equilibrio, estilo y, por supuesto, espectacularidad a su apariencia.

Cara cuadrada



Las facciones con ángulos rectos son las protagonistas de este tipo de caras. Mandíbula pronunciada y frente amplia, son solo algunas de las características que gritan, a metros, rostro cuadrado. En este tipo de casos, los cortes buscan suavizar los rasgos por medio de texturas, ondulaciones o capas en cortes medianos o largos.

Para los hombres, se recomienda acudir a un estilo rapado o muy corto; o también, un corte que va más delgado en los lados y la parte de atrás, pero permite tener textura y volumen en la parte superior de la cabeza.

Las mujeres, por el contrario, pueden optar por un cabello largo con mucha textura; un cabello mediano con capas ligeras; o un cabello largo completamente ondulado. De acuerdo con el periódico digital ‘El Español’, es recomendable evitar a toda costa el corte de pelo media melena a la altura de la mandíbula, para así alargar el rostro y dulcificar las facciones.

Cara redonda

Las caras redondas, como su nombre lo indica, poseen una forma más circular. Cachetes pronunciados y silueta ancha son algunos de sus rasgos característicos. Las personas con este tipo de rostro, usualmente, tienen un mayor diámetro en los pómulos, por lo que es importante buscar un corte que cree una estructura mucho más angular.



“Los cortes y peinados que estilizan más un rostro redondeado son los pegaditos de los lados con un ligero volumen superior. El largo nunca ha de quedar a la altura de la barbilla porque lo redondearía más, sino a la altura del cuello”, asegura María Baras, directora artística del Salón Cheska y estilista de Pantene, en diálogo con la revista ‘Telva’.

Para armonizar los rostros redondos es fundamental apostar por cortes que alarguen la cara y el cuello. Para ello, “es necesario descargar de volumen los lados y aportar más volumen y cuerpo en la parte superior”, según dijo el estilista Álex Sestelo en una entrevista con la revista española anteriormente mencionada.



Los hombres, por su parte, pueden apostar por cortes que permitan peinar el cabello hacia un lado o hacia atrás. Un fade ligero, de acuerdo con la revista estadounidense ‘GQ’, ayudará a disimular el largo de los lados.

Cara triangular o de corazón

El rostro en forma de corazón también se conoce como triángulo invertido. Se caracteriza, entre otras cosas, porque las personas poseen la frente más ancha que la mandíbula. Ryan Gosling y Chloe Moretz, por ejemplo, son dos grandes referentes de este tipo de facciones.

Pixie con puntas texturizadas, cabello largo y agitado justo debajo de la oreja, y cabello mediano a largo con ondas ligeras sin volumen en la parte alta, son solo algunos de los cortes que recomienda la empresa Vanart.



Por su parte, ‘Telva’ aconseja apostar por flequillos largos y ladeados que cumplan la función de no marcar más el ancho de las mejillas.

“Lo que debes buscar es tener textura y algunas capas para tener mejores proporciones, esto porque las caras triangulares suelen ser más anchas arriba o abajo y necesitan algo que contrarreste este efecto”, según la revista ‘GQ’.



En el caso de los hombres, el corte tipo crew -corto, pero con un poco de volumen arriba para que no parezca rapado-, es la mejor opción. No solo es fácil de mantener, sino que nunca pasa de moda.



Si por el contrario, la mandíbula es más ancha que la frente, se recomienda usar cortes con más ancho arriba para equilibrar la proporción del rostro.

Cara ovalada

Con un equilibrio simétrico entre la distancia de la frente y la mandíbula, la cara ovalada es ideal para utilizar prácticamente cualquier tipo de corte. Eso sí, hay que cuidar algunos detalles para no dar un efecto de alargamiento.



Para las personas con cara ovalada se recomienda buscar un corte que redondee y dulcifique las facciones, pero que, además, cree un efecto óptico de ensanchar los lados. ¿Cómo se consigue esto? De acuerdo con ‘Telva’, con flequillos y volumen a los lados que acorten la longitud del rostro.

Las medias melenas no muy largas, las rayas al lado que suavizan y redondean facciones, y el pelo muy corto a la altura del mentón, son algunos de los estilos que van bien en las mujeres con este tipo de rostro.



Para los hombres, es aconsejable acudir a cortes hacia arriba que no solo creen algo de movimiento, sino que también agreguen mucha textura. En todo caso, se recomienda no pegar el cabello al rostro, pues esto podrá generar un efecto visual de alargamiento, señala la revista ‘GQ’.

