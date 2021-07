‘No soy prepago’: exseñorita Santander despojada de corona por fotos

En 2019, se le quitó el título de señorita Santander a Eva Alejandra Moreno debido a un hecho que habría puesto en duda su reputación.



En su momento, algunos llegaron a especular sobre la circulación de videos y fotos de Moreno semidesnuda.



Tras el escándalo, la Corporación Imagen Bella de Santander no le permitió representar al departamento porque habría transgredido una de las normas del reglamento del certamen de belleza que es, justamente, no haber posado en fotos o videos desnuda o semidesnuda.



En su momento, Moreno aclaró la situación durante una entrevista para el programa ‘La Red’, emitido por el canal ‘Caracol’.

Por aquel entonces, la mujer negó ser 'prepago', como se le acusó debido a los videos difundidos.



“Hace un año firmé un contrato para ser la imagen de una marca de vestidos de baño. Viajamos a Cartagena porque la sesión de fotos fue allá. La última noche salimos a cenar y como íbamos tantas chicas, la dueña de la marca dijo que hiciéramos un video chistoso. Sin embargo, coincidí con personas que no conocía y que no sabía en lo que trabajan. Quiero aclarar que no soy prepago. Soy modelo profesional, estudiante de Comunicación Social, deportista y me gusta la vida saludable”, contó Moreno.

Luego de que la Corporación le retirara el título a Moreno, la mujer interpuso una acción de tutela en contra de dicha corporación e inició una disputa legal entre las dos partes.



En el marco de dicho proceso, este jueves, la Corte Constitucional falló a favor de Moreno debido a que la Corporación Imagen Bella de Santander habría “vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al imponer una sanción de plano, esto es, sin poner previamente en su conocimiento los hechos imputados, no permitir el ejercicio de los derechos de defensa, a la prueba y contradicción, de conformidad con lo previsto en el reglamento del concurso, el cual, prevé un espacio para reposición”.



Ante la decisión, Moreno compartió una historia de Instagram en la que celebró la decisión.

