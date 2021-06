La 'corrección' viral de una persona a un anuncio antivacunas

Un usuario de Twitter compartió una publicación en la cual corrige ortográficamente el anuncio de quien, según el hombre, sería una vecina negacionista del covid-19.



El anuncio de la vecina cuestiona la vacuna del coronavirus y asegura que contiene metales pesados magnéticos que atraen objetos metálicos.



(Le puede interesar: Requisitos para viajar a Europa: esto es lo que establece cada país).

“Y dígame, doctor, ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron? ¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo, doctor?”, dice el mensaje en la pared.



(Además: Los dramáticos testimonios de médicos desde las UCI de Bogotá).

En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento pic.twitter.com/IhLhMqYdle — ۞ repompero (@smv__) June 7, 2021

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver la fotografía aquí)



El usuario español ‘@Smv_’ corrigió todos los errores ortográficos presentes en el anuncio y dejó una nota de respuesta que decía: “Querida paciente: usted de lo único que no está a salvo es de su ignorancia”.



La fotografía de la respuesta la acompañó con una breve aclaración: “En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento”.



Si bien la publicación se viralizó y hasta el momento cuenta con más de 6.000 'retweets' y 54.000 'me gusta', ha tenido comentarios que obligaron al usuario a aclarar ciertos aspectos.



(Siga leyendo: Atención: la Copa América está otra vez en riesgo).

No para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla FACEBOOK

TWITTER

Aseguró que “es una vecina conocida que no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla. Afirma que el covid no existe”.



Además, recalcó que su intención con las correcciones ortográficas no buscaba faltarle al respeto a la mujer, pues “es una persona licenciada. Jamás se me ocurriría reprocharle eso (las faltas de ortografía) a alguien sin acceso a la educación. Me han criado unas manos llenas de tierra que no sabían escribir. Mi respeto es más que infinito”.



(Además: La travesía de los vacunadores en las zonas apartadas de Magdalena).



Respecto a las afirmaciones del anuncio, se trata de otra teoría sin fundamentación científica que busca evitar la aplicación del tratamiento contra el virus que ya acumula más de 3.7 millones de muertes en el mundo.



En redes sociales se han desatado toda clase de debates respecto a la existencia de la enfermedad, pues hay personas que, más de un año después de la declaración del coronavirus como pandemia, siguen asegurando que todo se trata de una conspiración gubernamental de probables poderosos escondidos en las sombras.



(Le recomendamos: Escándalo en Cartagena por boda hindú sin protocolos de bioseguridad).

Esa palabra “negacionista”:

la utilizan como técnica de CONTROLMENTAL

para dividirnos .



PREFIERO INVESTIGAR Y PENSAR POR MI MISMO AUNQUE ME TACHEN DE "NEGACIONISTA",

QUE OBEDECER A LOS GOBIERNOS TIRANOS OPRESORES SIN CUESTIONAR NADA,

Y SER UN MISERO TRAIDOR "COLABORACIONISTA" pic.twitter.com/Ohd0StQ055 — Margarita (@Margari05945666) June 8, 2021

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver el comentario aquí)



Según una investigación del diario ‘El Mundo’, esta teoría se puede refutar por varias razones. En primer lugar, ninguna de las vacunas suministradas a la población contiene algún tipo de metal pesado o con propiedades magnéticas.



De acuerdo con el medio, al menos las vacunas Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen tienen una similitud: todas permiten consultar sus componentes por medio de las páginas oficiales de cada laboratorio.



(Además: La promesa y el peligro de la biorrevolución).



Sin embargo, aseguran que puede haber algunas que utilizan sales de aluminio, componente que emplean como coadyuvante para potenciar la respuesta inmune.



Pero es importante resaltar que las cantidades utilizadas son tan mínimas que, incluso, no alcanzan ni a compararse a las que se pueden encontrar en la leche materna



También aclaran las cantidades para que se presentase un caso en el que se atraigan los metales. Nadie se podría convertir en un ‘metal humano’.



Para ello se necesitaría al menos un gramo del imán para poder generar la atracción del metal o viceversa. El ‘equivalente’ en volumen en la vacuna es aproximadamente un mililitro. Hay que partir desde el punto en que las dosis de la vacuna del coronavirus tienen un volumen de 0,3 a 0,5 mililitros, literalmente no cabe tanto metal en una dosis tan mínima.



(Además: EE. UU. comprará 500 millones de vacunas de Pfizer para donarlas).

(+)Dejo este vídeo que vi ayer:



👉🏻 ¿Vacuna recién puesta y con un cardenal ya? Deben de pasar unas horitas COMO MÍNIMO😂además estaría de otro color...

1° Rojo/morado, 2° Morado/negruzco, 3° Azul verdoso y 4°, último, amarillo😂 pic.twitter.com/5TkmCHVBAz — PAwTATA (@llalilag) June 8, 2021

(¿Nos lee desde la app de EL TIEMPO? Puede ver el video aquí)



Además, agregan factores que pueden intervenir como la grasa y el sudor en la piel para que los metales se queden pegados.



(Le puede interesar: Falso médico especialista atendía pacientes críticos en Magdalena).



Pese a los intentos por explicar, se siguen presentando argumentos en contra y el debate, para muchos internautas en redes sociales, continúa.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias