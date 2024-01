Corría por la selva, le sacaron una foto y se espantó al descubrir quién la miraba

La corredora Kay Borleis nunca imaginó que su participación en una carrera de 100 millas en la selva tropical de Hawái se convertiría en el escenario de un encuentro sobrenatural.

Durante el evento, que coincidió con un eclipse lunar (fenómeno a menudo asociado con lo paranormal), Borleis y su amiga Cassey, quien estaba documentando la carrera, se toparon con una experiencia inolvidable.



Mientras revisaban el video de la carrera para compartirlo con sus seres queridos, descubrieron algo inusual: una oscura figura humana que parecía observar a Kay desde el follaje.

Corría por la selva, le sacaron una foto y se espantó al descubrir qué había detrás:

En palabras de Kay, compartidas en Reddit: “Mi compañera tomó esta foto. Observen la figura en el cuadro a la izquierda de mi cabeza. Nunca vimos a nadie pasarnos y no había estatuas a lo largo del camino”.



La atleta aseguró que la imagen no había sido manipulada: “No está retocado ni hecho con Photoshop. Esto es legítimo. Y lo vimos la mañana de la Luna de Sangre”.

La perturbadora experiencia de Kay Borleis



La sorpresa de descubrir la figura no fue el único suceso extraño que Borleis experimentó. En un podcast, reveló que durante la cuarta vuelta de la carrera, sintió un dolor repentino en su pierna derecha, un dolor tan intenso que la llevó a detenerse y romper en llanto.

😳 ¡HABÍA ALGO EN EL BOSQUE CON ELLA! 😱



A Kay Borleis se le puso la piel de gallina tras enterarse que se topó con una extraña "entidad" durante una carrera en Oahu, Hawái. 😨 La experta corredora tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión y no notó que una extraña…

“Nunca dejé de hacer cosas en la vida. Nunca antes había dejado de correr”, explicó, describiendo el incidente como una experiencia extra corporal y agregando: “Sentí que algo malo me iba a pasar si seguía adelante”.



Siguiendo su intuición, decidió abandonar la carrera, un hecho que solo cobraría mayor significado después de descubrir la presencia de la figura enigmática en sus fotografías.

La leyenda de los 'Nightmarchers' hawaianos



Tras el inquietante hallazgo, Kay y Cassey buscaron explicaciones y se encontraron con una leyenda local. Según esta, los fantasmas de guerreros hawaianos conocidos como 'Nightmarchers' rondan por esos senderos y, de acuerdo con el mito, cualquiera que los vea sufrirá una muerte terrible y violenta.

La publicación de Kay en Reddit desató una oleada de reacciones. Comentarios de usuarios variaron desde expresiones de asombro hasta teorías que intentaban explicar el fenómeno.



"Esto es lo más espeluznante que he visto en mi vida", comentó un usuario, mientras otro añadía: "Sí, eso realmente me asustó cuando vi Live Photo". Otros se mostraban escépticos, buscando explicaciones racionales: “¿Has visto la Live Photo? La cosa es transparente y parece surgir de la nada. Incluso la explicación más simple no parece lógica en absoluto”.

