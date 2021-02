A casi un año, ¿qué pasó con los colombianos que volvieron de Wuhan?

En febrero de 2020 las alarmas se encendieron en todo el mundo: el covid-19 había salido de Wuhan. Aparecía en otros países. En cruceros. En aeropuertos. Fallecían las dos primeras personas a raíz del virus en Latinoamérica y la incertidumbre aumentaba en todos los países.



En el caso de Colombia, se aislaron varios viajeros provenientes de China que presentaron ‘malestares’. Se conoció el caso de una colombiana contagiada por el virus en un crucero. Hasta que el 6 de marzo de 2020, en horas de la tarde, se confirmó el primer caso de coronavirus en territorio colombiano.

Aún hoy, más de un año después del primer caso de contagio detectado en la ciudad de Wuhan (China), el mundo entero lidia con el coronavirus. Eso sí: a diferencia de ese entonces, el virus en la actualidad se conoce mucho más y existen tratamientos con los cuales se puede recuperar un paciente con un cuadro grave de infección.



Y muy importante: ya hay vacunas aprobadas en los cinco continentes para contrarrestar la pandemia. En Colombia el proceso de vacunación iniciará el 20 de febrero, entretanto, países como Israel, Estados Unidos y Gran Bretaña iniciaron la búsqueda de inmunización en el mes de diciembre.

(Lea también: Ellos son los colombianos que están en Wuhan, conozca sus historias)

La batalla contra el covid, además, está en un momento álgido tras la aparición de nuevas variantes que, según lo que se sabe hasta el momento, son mucho más contagiosas, pero no necesariamente más mortales. El mundo está a la expectativa de la efectividad de las vacunas frente a los nuevos retos evolutivos del SARS-CoV 2.

Pero detengámonos en un punto particular que, en su momento, dio mucho qué hablar.



Sucedió entre el estado de alarma de febrero y el primer caso confirmado en Colombia: la repatriación de colombianos que vivían en Wuhan.

La misión ‘Regreso a casa’

Desde mediados de febrero de 2020 se empezó a gestar una operación con la cual traer al país a 15 colombianos que residían en la ciudad de Wuhan. El 22 de febrero el Boeing 767 Júpiter, de matrícula FAC-1202, partió hasta China y volvió el 27 de febrero.



Los repatriados tuvieron que pasar 14 días de cuarentena en la villa deportiva del Centro de Alto Rendimiento, en Bogotá, la cual en su momento adecuó las instalaciones para fungir como sitio de aislamiento temporal –cosa que, para esas fechas, hacían hoteles de países en los que el coronavirus estaba presente–.



¿Qué ha sido de ellos después de volver a Colombia? Aunque no se sabe mucho de sus vidas ‘pos-regreso’, algunos se han pronunciado en medios o han hablado de lo que se vivió en el epicentro de la pandemia durante los primeros momentos de propagación del coronavirus.

Así fue el aterrizaje del avión que traía a los colombianos de Wuhan. Foto: Archivo particular

(Una galería de ese momento: Así fue la operación de repatriación de colombianos en Wuhan)

El covid-19 empezó a hacer estragos en el mundo en diciembre de 2019, aunque, hasta el momento, no hay una precisión concreta sobre el momento oficial de su propagación –en este 2021, una misión de la OMS en Wuhan está en la búsqueda de respuestas a los interrogantes–.



Tras ello muchos colombianos en la ciudad epicentro empezaron a pronunciarse: Lorena Mulford, de 27 años, habló de la vida en la ‘ciudad fantasma’ a raíz de la primera gran cuarentena estricta; María Fernanda Guerrero aseguró en ese momento, en conversación con ‘Blu Radio’, que solo se podía conseguir comida a domicilio, pues no era permitido ir ni a las tiendas (al menos no en los primeros días de crisis). La estudiante Catalina Moreno dijo que se sentía “en una cárcel”; Hernando Mahecha y su familia estuvieron ‘encuarentenados’ con el fin de cumplir los protocolos necesarios antes de abordar la aeronave a Colombia.

(Le puede interesar: Muertes por covid-19 en el 2020 fueron 7.402 más que las reportadas)

También se conoció la historia de Mauricio Galvis, un estudiante, de 35 años, quien residía con su pareja en la ciudad china. Una historia muy similar era la de Alberto Pérez, quien, para febrero de 2020, cursaba una maestría en la Huazhong University of Science and Technology. En ese entonces declaró que prefería quedarse encerrado en su habitación trabajando en su tesis mientras todo el territorio se regía por las medidas más estrictas de confinamiento.



Incluso, durante el revuelo causado por la misión, familiares de un detenido en la cárcel de Wuhan contaron su historia. Dijeron que Héctor Fabio Osorio estaba preso desde 7 años atrás en la ciudad china y, hasta ese momento, no se sabía mucho de él debido a las dificultades de comunicación.



Y hubo una que otra historia particular.

Una de las fotos de la zona de aislamiento de Bogotá a la cual llegaron los colombianos repatriados de Wuhan, en febrero de 2020. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Jhon Mosquera

Mosquera fue uno de los repatriados desde China. Él es un bailarín que, recientemente, dio declaraciones al medio ‘Noticias Caracol’.



Durante la entrevista habló de su ‘nueva vida’ en Colombia, sin embargo, resaltó que esperaría volver muy pronto al país asiático, pues “la verdad aquí está muy duro para los cantantes, bailarines y músicos. Además, me tocó volver a vivir con mis papás”.



“En China tengo mi vida y espero volver lo más pronto posible”, puntualizó.

(Le contamos: La vida nocturna estalla en el Wuhan post covid)

‘Wuhan está bien después de un año’: Ángel Beltrán

El 31 de enero de 2020, Ángel Beltrán, uno de los colombianos residentes en Wuhan, habló con el medio ‘Euronews’ sobre la incertidumbre que reinaba en el epicentro del covid-19. Dijo, entre otras cosas, que le preocupaba ante todo el bienestar de su hijo. Añadió que estaría pendiente a las conversaciones entre el gobierno de China y el de Colombia en ese entonces.



Casi un año después, el 22 de enero de 2021, Ángel ‘reapareció’ en ‘Noticias Caracol’. Él, desde Wuhan, habló de la actualidad del lugar: todo está controlado. Hay personas con tapabocas en cada esquina, claro, como en la gran mayoría de lugares del mundo, sin embargo, “no hay restricciones” propiamente dichas.

Ángel Beltrán habló, en enero de 2020, sobre su experiencia en la ciudad epicentro del coronavirus. Foto: Captura de pantalla

“Puedes entrar a un restaurante, quitarte la mascarilla y comer (…) ir a los centros comerciales, los niños pueden jugar”. Indicó, también, que el plan de vacunación contra covid-19 en Wuhan no se ha aplicado con mucha agilidad teniendo en cuenta que no hay brotes nuevos ni contagios descontrolados.



“Todo el mundo mantiene su distancia, la verdad es saber mantener las normas de organización y protección. Se confía en el Estado”, indicó.

La operación 'Regreso a casa' culminó el 27 de febrero. ¿Qué ha pasado casi un año después de eso? FACEBOOK

TWITTER

El colombiano que no quiso volver

En medio de la tensión por el operativo de llegada de los repatriados, sumada a la exacerbada incertidumbre ante los contagios ascendentes en otros países del mundo, un colombiano dijo ‘No’ a la propuesta de volver al país.



Julián Vélez fue noticia durante febrero de 2020 al negarse a abordar el avión hasta Colombia. Él decidió quedarse en Wuhan porque “Colombia tiene una situación muy complicada. Entiendo a la gente que sale a tratar de conseguir un peso, porque si se quedan en casa, no tienen para comer. Acá (en China) el Gobierno generó las ayudas. El Estado hizo suspender cualquier tipo de interés bancario”, según comentó en entrevista con este diario.

Julián Vélez Grisales aprendió mandarín en el colegio. Lleva varios años viviendo en Wuhan. Foto: Archivo particular

“Acá todo el mundo está dispuesto a colaborar. Me siento muy caracterizado y representado por ese pensamiento colectivo, y por eso se ha logrado una rápida contención del virus”, puntualizó.



Del ‘Colombiano en Wuhan’ se supo algo reciente: en el pasado mes de diciembre creó su canal de YouTube, el cual, justamente, se llama como el popular ‘título’ que adquirió durante los primeros momentos críticos de la pandemia.



Vélez aseguró que, con su canal, busca dar a conocer la vida en el epicentro del coronavirus después de más de un año de lucha y de retorno a una posible normalidad.

WUHAN, una mirada al futuro a un año del CONFINAMIENTO WUHAN, una mirada al futuro a un año del CONFINAMIENTO. Un video del Colombiano en Wuhan hablando de lo que ha sucedido tras un año del primer confinamiento en la ciudad china.

(Puede leer: Las reflexiones del colombiano que decidió quedarse en Wuhan)

Colombia tiene, hasta la fecha, más de 2 millones de contagios, más de 50 mil muertes y casi 2 millones de pacientes recuperados.



Recordemos, también, que el primer caso detectado, ese del 6 de marzo de 2020, correspondía a una joven, de 19 años, que regresaba de Italia. Tras ello inició el seguimiento epidemiológico de las autoridades sanitarias, las cuales, en principio, intentaban hallar los focos de contagio (TransMilenio, por ejemplo, o las zonas públicas en las cuales estuvo alguno de los pacientes positivos).



El confinamiento nacional inició el 25 de marzo de 2020. Y, aunque poco a poco, con el paso de los meses, se levantaron las restricciones en ciertas zonas del país, a mediados de enero de este año varias ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali, implementaron de nuevo medidas estrictas con el fin de pasar el ‘segundo pico’ de contagio.

Una postal de los primeros días de cuarentena decretados en Bogotá, en marzo de 2020. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Bogotá, por ejemplo, instauró las cuarentenas por localidades y confinamiento total de la ciudad durante tres fines de semana.



La alerta roja hospitalaria en la capital, motivo esencial por el cual regresaron los cierres, bajó a ‘Alerta naranja’ el pasado 05 de febrero.



Medellín, por su parte, instauró el toque de queda y la cuarentena total durante el denominado ‘Puente de reyes’ –primer fin de semana de enero–, en tanto Cali también aplicó medidas de cuarentena y toques de queda durante algunos fines de semana.



Recuerde que, aún hoy, casi un año después de la operación ‘Regreso a casa’, las medidas de bioseguridad siguen vigentes. Son más que necesarias. Esenciales.



El coronavirus aún circula por el país y por el mundo.

(Así cubrió EL TIEMPO el primer caso de coronavirus en el país)

Tendencias EL TIEMPO