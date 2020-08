Médicos piden dinero para tratamiento que reduce carga viral de covid

Los médicos mexicanos Édgar Torres López y Roberto Rebollar están pidiendo financiación para continuar con las investigaciones de un tratamiento que, aseguran, podría reducir la carga viral de la covid-19.



Tal como informó la edición mexicana de la revista 'Forbes', este consistiría en la aplicación de antisépticos (medicamentos que ayudan a combatir o prevenir los padecimientos infecciosos) a través de nebulizaciones, procedimientos que dividen los medicamentos en microgotas y crean una especie de 'nube' con los mismos.

Una menor concentración del virus permite que si se desarrolla la enfermedad esta sea menos leve.



El descubrimiento, dicen los médicos, podría ayudar a salvar la vida de miles de pacientes afectados por el nuevo coronavirus.



La investigación ya fue publicada a finales de julio en un artículo científico del 'International Journal of Innovative Research in Medical' Science que fue celebrado por los colegas de ambos galenos como se ve en una publicación de Facebook de la Fundación Bariátrica Mexicana.

Sin embargo, explica 'Forbes', para aplicarlo masivamente necesita pasar un 'Estudio Clínico Aleatorizado' que sirve en este caso para evaluar la seguridad y eficacia del tratamiento propuesto.



Estos estudios necesitan de voluntarios humanos y un complejo protocolo que no pueden costear, según le dijo Torres al medio mexicano. Por eso, piden una inversión de 15 millones de pesos mexicanos que haciendo la conversión a la moneda local equivaldrían a un poco más de 2,6 mil millones de pesos colombianos.

Con el dinero que esperan recaudar de universidades de China, Rusia o la Secretaría de Salud mexicana, asegura 'Forbes', podrían llevar el estudio a una segunda fase, es decir, la aprobación y el desarrollo.

El descubrimiento

Ambos galenos son médicos cirujanos y se encontraban trabajando juntos cuando descubrieron que las nebulizaciones con antisépticos que le hacían a personas con diabetes lograba "inhibir el (nuevo) (corona)virus", explica 'Forbes'.



El éxito del procedimiento para tratar la covid-19 estaría en que, como esta es una enfermedad que ataca principalmente al sistema respiratorio, las nebulizaciones tienen la capacidad de que "las microgotas (del antiséptico) impregnen por completo la mucosa de la nasofaringe (y reducir la carga viral)", le contó a ese medio Rebollar en una entrevista.



No obstante, para estar seguros de que su descubrimiento pudiera funcionar en un gran número de pacientes con covid-19, lo probaron en el municipio mexicano de Ecatepec en 32 pacientes con cuadros de neumonía o casos sospechosos de covid-19, asegura 'Forbes'.



Para hacerlo se ampararon en el artículo 37 de la Delaración de Helsinki que regula los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Este texto, se lee en la página de la Asociación Medica Mundial, permite intervenciones no probadas en la práctica clínica no existan otras opciones y si a juicio del médico el tratamiento no oficial "da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento".



En efecto, escribe 'Forbes', el único objetivo de este tándem de médicos es ayudar a salvar vidas.



Para eso piden la ayuda de la comunidad médica, pues quieren difundir su estudio que podría permitir que el tratamiento pase los ensayos requeridos y que finalmente, sea usado para tratar la covid-19. Hasta el 25 de agosto, esta enfermedad ha causa más de 800 mil muertes en el mundo. De estas más de 60.000 ocurrieron en México.

