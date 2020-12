Joven descubrió que tiene covid mientras grababa un video para TikTok

A casi un año de que comenzara la pandemia del nuevo coronavirus, detectado por primera vez en Wuhan (China), se siguen presentando historias insólitas y surreales. Este fue el caso de una joven estadounidense que descubrió que tenía la covid-19 mientras grababa un video para TikTok. El clip, como era de esperarse, se volvió viral en redes sociales.



La 'tiktoker', identificada cómo Maryn Short, iba a realizar una reseña sobre un producto dulce que había comprado en la tienda de café Starbucks. Se supone que este debía saber a Macchiato de caramelo.



Sin embargo, tras beber el primer sorbo, se percató de que no sentía sabor. “Voy a probarlo… esto no tiene ningún sabor. ¿por qué no puedo saborearlo?, ¿será covid?”, dijo la joven al momento de probar la bebida.



A pesar de que la bebida está compuesta de sabores como crema batida, caramelo, vainilla, entre otros, la joven, de 19 años, no pudo identificarlos, por más que lo intentó. Los hechos ocurrieron al interior de su vehículo, en el estado de Luisiana, Estados Unidos.



​

En entrevista con ‘BuzzFeed News’, Short aseguró que solo pudo distinguir un sabor cremoso. "Era casi como si estuviera bebiendo leche dulce. Me di cuenta de que era dulce, pero no tenía ningún sabor", dijo, al tiempo que añadió que "fue realmente extraño. Es difícil de describir. Me pregunté si le habían puesto demasiada crema”.



Según dijo ella misma, solo ha salido de casa durante la pandemia para ir a sus tres trabajos de tiempo parcial y a hacer mercado. También aseguró que ha cumplido con todas las medidas de bioseguridad.

Es importante resaltar que uno de los síntomas más comunes del contagio de la covid-19 es la pérdida de olfato y sabor.



La joven señaló que previo al momento de la grabación no había presentado síntomas notables, aparte de despertarse un día antes con algo de congestión, lo que relacionó con cambios de clima.



En cuanto se percató de que presentaba pérdida de sabor, llamó a su madre, quien le aconsejó que se hiciera la prueba de inmediato.



La primera cita para una prueba de respuesta rápida era a la mañana siguiente, así que se fue a casa. Al otro día se la realizó y confirmó sus sospechas: positivo para covid-19.



​

Mientras esperaba el resultado de la prueba, la ‘tiktoker’ publicó otros videos para mostrar que tampoco podía identificar el sabor de otras comidas, como la tocineta o el chocolate.



Afortunadamente, la situación para Maryn no pasó a mayores y no presentó síntomas fuertes. Solo ha tenido que pasar una cuarentena aislada de su familia y amigos para no contagiar a nadie más.



“No me esperaba eso”, “en realidad quería saber si estaba buena la bebida o no”, "en cuanto dijo ‘esto no tiene sabor’ supe que era covid”, “a mí me pasó lo mismo, fui a McDonald's por una Coca Cola y sabía a agua insípida” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación, que ya cuenta con casi 4 millones de visualizaciones, más de 900.000 ‘me gusta’ y más de 6.000 comentarios.

En los últimos días, la joven ha publicado más videos sobre su experiencia para tratar de hacer conciencia en las demás personas que toman la pandemia como un juego.



Le dijo a 'BuzzFeed 'que no se arrepiente de haber publicado el video, pues así llama la atención sobre la importancia de hacerse la prueba.



"El covid no tiene un límite de edad. No tiene una fecha de vencimiento. Es tan nuevo y está en constante evolución", dijo. "Sea responsable, siga las pautas. Sé que las pautas son diferentes para cada estado, pero no sea desafiante . Realmente me molesta porque la gente piensa que está por encima de lo que esté sucediendo en este momento", añadió.



Tendencias EL TIEMPO