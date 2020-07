Reconocidos restaurantes colombianos que han cerrado por la crisis

Instagram: @chezremyvilladeleyva

Otro restaurante que tuvo que cerrar sus puertas fue 'Chez Rémy', ubicado en Villa de Leyva y creado por el chef Rémy Villiers, hace más de 15 años. Así se lo contó él mismo a la revista ‘Semana’. Afirmó que, como el lugar se mantenía del turismo que llegaba a Boyacá, por la cuarentena no ha podido abrir y, además, no pudo adecuarse al servicio de domiclios.



“Honestamente no pensaba que esto fuera a pasar. Creí que duraría un mes o, máximo, mes y medio, y volveríamos a abrir. Sin embargo, pasó lo que pasó”, afirmó en la revista.



Contó que está esperando que la crisis económica mejore. Entretanto, está trabajando desde su casa para no perder los clientes habituales que aún le comprar. Afortunadamente los bancos congelaron los créditos y deudas que tenía el restaurante.



“En Villa de Leyva, el 85 % de las personas vivimos del turismo. En mucho vamos a depender de cómo Bogotá abra sus fronteras. Por esa cercanía, es uno de los sitios turísticos con un futuro un poco más realista”, enfatizó el chef.