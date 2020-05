Coronavirus: perro fue por 3 meses al hospital donde falleció su dueño

En medio de la preocupación y la emergencia que vive el mundo por cuenta del nuevo coronavirus, varias son las historias de amor y lealtad que ayudan a fortalecer la esperanza.



Siempre hay personas ayudando a otras, tendiéndose una mano, siendo solidarios, y, por supuesto, no faltan los momentos que retratan la fidelidad de las mascotas.



Aunque en algunos casos se han visto afectados, por el abandono que han sufrido, ni la pandemia ha minado la entrega de los animales por sus dueños y muestra de ello es un perro que, durante 3 meses, esperó a su humano en la puerta de un centro médico.



Sucedió en la ciudad china de Wuhan, donde se originó el brote del virus. Allá, en febrero pasado, un adulto mayor ingresó, con síntomas del virus, al hospital Taikang. Cinco días, tras estar internado en cuidados intensivos, el hombre falleció.

El perro llegó cuando su dueño fue internado, pero seguía esperando por él a pesar de haber fallecido. Se me hizo muy conmovedor

No obstante, su fiel amigo, un perro mestizo, de 7 años, no se fue del lugar: se quedó esperando por su dueño, mientras era alimentado por el personal sanitario.



A mediados de abril, Wuhan levantó las restricciones y Wu Cuifen, dueño de un supermercado cercano al hospital, reabrió su negocio. De inmediato, notó la presencia del animal.



“Empleados del hospital me contaron que el perro llegó cuando su dueño fue internado, pero que seguía esperando por él. Se me hizo muy conmovedor”, contó Wu, según reportó el diario británico ‘Metro’.

'Xiao bao' esperando por su dueño en un hospital de Wuhan. Foto: Archivo particular - AsiaWire

El hombre se familiarizó tanto con el perro que lo bautizó ‘Xiao bao’, que en chino significa ‘pequeño tesoro’.



El pasado 20 de mayo, la Asociación de Protección de Animales, de Wuhan, se enteró del caso y se hizo cargo de la mascota.



Fue trasladado a un refugio, esterilizado y tratado por veterinarios. Ahora, están en la búsqueda de una nueva familia para ‘Xiao bao’.



