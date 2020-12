Drama familiar: papá soltero muere de covid y sus hijos dan positivo

El estadounidense de ascendencia hispana Abraham Amezcua (59 años) fue encontrado muerto por su hijo mayor, Mosés (12), en su casa en Wilmington, un barrio de Los Ángeles, California, el pasado 10 de diciembre.



Con su deceso, el hombre dejó a tres niños huérfanos, quienes al poco tiempo fueron diagnosticados con covid-19, la misma enfermedad que lo mató.



Amezcua había estado batallando contra el coronavirus desde hace varios días antes de su fallecimiento



"Le dio mucha tos y no podía controlar su respiración", le contó Lupe, su hermana, a 'Univisión'



Mosés y sus hermanos gemelos de 11 años, Antonio y Sydney, no solo perdieron a su padre por el coronavirus.



Dos semanas antes, el 25 de noviembre, su abuela paterna había muerto por el mismo padecimiento, que se complicó por el Alzheimer que padecía.





Ahora, los amigos y familiares del hombre buscan ayuda a través de GoFundMe, una página de recaudación de fondos, para los menores.



En la petición, creada por una mujer identificada como Susan Castañeda, se especifica que Abraham se quedó sin su trabajo de estibador cuando resultó contagiado



"Los niños se están quedando en una casa que tiene 6 meses de retraso en los pagos de alquiler, agua y electricidad. Desafortunadamente, Abraham no se preparó financieramente para su fallecimiento ni para el futuro de sus hijos", detalla la publicación.

La petición ya lleva recaudados más de 120.000 dólares de un objetivo de 75.000.



Los niños, por su parte, se han visto muy afectados por la partida de su padre.



"Yo lo amo mucho y yo lo necesito en mi vida y yo quiero que él esté aquí conmigo todo el tiempo (...) Es la primera Navidad que mi papá no puede estar aquí con nosotros, y yo le extraño mucho", expresó Mosés a 'Univisión'.

En este momento, Lupe se ha hecho cargo de sus sobrinos, pero se desconoce en manos de quién quedará la patria potestad de los pequeños, quienes aún no se recuperan del coronavirus.

