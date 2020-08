Diez comerciales imperdibles sobre el coronavirus en el mundo

El nuevo coronavirus ha cambiado la forma en la que nos relacionados, en la que cumplimos con nuestras labores cotidianidad y hasta la manera de hacer publicidad en el mundo.



En los últimos meses, las grandes marcas tuvieron que reinventarse, dejando a un lado lo que hacían habitualmente y enfocándose en tocar la emotividad de sus consumidores con mensajes de empatía y compromiso social.

Más que vender (que a la larga es el trasfondo de lo que hacen), compañías como Nike, Coca Cola, Heineken y Guinness se han mostrado ‘más humanas’ y como parte de la solución a los problemas que sus clientes están teniendo en medio de la pandemia, que deja, hasta el 3 de agosto, más de 18 millones de contagiados y más de 690.000 muertes en todo el mundo.



Las publicidades que verá a continuación, literal, la ‘rompen’, lo emocionarán y le harán sentir un poco de satisfacción en medio de tanta zozobra.

Nike

La empresa deportiva lanzó un video al que llamó 'You can't stop us' ('No puedes detenernos', en referencia al virus).



El mensaje del clip es de inclusión y de no rendirse.

Nike Comercial de Nike en medio de la pandemia.

Pero no es el único comercial que ha lanzado la marca estadounidense durante la emergencia.



En mayo pasado publicó uno denominado 'Never too far down', que también hacía referencia a la perseverancia y mostraba a reconocidos deportistas superando momentos difíciles durante sus carreras.

Nike Comercial Nike coronavirus.

Heineken

Con 'Back to bars', la cerveza le envió un mensaje de motivación a sus consumidores, mostrándoles cómo será el regreso a la diversión en establecimientos de consumo.



Eso sí, fue clara en asegurar que eso será posible si 'socializamos responsablemente', con "abrazos de aire hasta, golpes de codo y aplausos de 1,5 metros de distancia".

Heineken Heineken y comercial coronavirus.

Coca Cola

La multinacional de las bebidas refrescantes lanzó su publicidad '#PorTodos', reconociendo la labor que se hacen, desde diferentes campos, para contrarrestar la pandemia.

Coca Cola y coronavirus Coca Cola y coronavirus.

Guinness

'Un mensaje de Guinness: brindaremos nuevamente', así fue como la marca de cerveza llamó a sus consumidores a la resistencia, a no dejarse vencer por el la pandemia y a permanecer seguros mientras todo pasa, para después poder celebrar todos juntos.

Guinness Guinness y el coronavirus.

Ikea

'Tu casa tiene algo que decirte', asegura Ikea, la multinacional especializada en muebles.



La compañía sueca hace una invitación para que las personas permanezcan en sus casas, aprovechando los espacios que dan seguridad.

Ikea y coronavirus Ikea y coronavirus.

Dove

La marca de cuidado personal realizó un homenaje a todo el personal de salud del mundo y les dio las gracias "por su coraje, por cuidarnos".

Dove y coronavirus Dove y coronavirus.

Tous

La marca de joyas apeló a las madres y a los recién nacidos para enviar un mensaje de tranquilidad al mundo.



Muestra a las mujeres que han dado a luz durante la pandemia como heroínas y les dice a esos bebés: 'Bienvenido al mejor lugar del mundo, tu madre'.

Tous y coronavirus Tous y coronavirus.

Audi

Con una campaña muy simple, pero poderosa, la marca de carros invita a mantener la distancia para, después, poder estar juntos.



Para enviar el potente mensaje, decidió separar sus icónicos cuatro anillos, los cuales siempre están juntos.

Audi y coronavirus Audi y coronavirus.

Fifa

La entidad del fútbol mundial también se unió a las voces contra el coronavirus y lanzó una publicidad en la que reunió a las principales figuras mundiales para decir: hay que unirnos contra la pandemia.



Su campaña fue educativa y recordó los pasos que hay que seguir para estar seguros frente al virus.

Fifa y coronavirus Fifa y coronavirus.

Tendencias EL TIEMPO