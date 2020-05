Con 97 años y un marcapasos, mujer superó el coronavirus

Amelia Quintana, una mujer de 97 años, contrajo coronavirus mientras se encontraba en la residencia Carpe Diem, en Buenos Aires (Argentina), para adultos mayores. Después de pasar 15 días internada y aislada de sus seres queridos logró recuperarse y fue dada de alta.



El 7 de mayo, el Personal de Servicio Médico de Emergencia (Same) evacuó el hogar geriátrico luego de que 37 personas dieran positivo al nuevo coronavirus, incluida Quintana, quien junto a otros 30 residentes fue trasladada al Hospital Argerich.



Según relató su hijo, Pedro Serra, al medio argentino 'La Nación', una semana antes de que iniciara el aislamiento obligatorio en el país suramericano la residencia había restringido las visitas. Por lo que desde el 12 de marzo ni él ni sus hermanos veían a su madre.

La familia se enteró de la situación mientras veían una transmisión por televisión en la que se mostraba el momento de la evacuación de los residentes del Carpe Diem.



"Ahí nos enteramos que mamá era positiva asintomática. La llevaron directamente al Argerich. Los primeros días fueron terribles para nosotros. Fue todo de urgencia y no la podíamos ver, teníamos miedo de que ella sintiera una sensación de abandono, que dijera 'mis hijos no se acuerdan de mí’ ", mencionó Serra.



El hombre explicó que mantuvo la comunicación con su mamá vía telefónica y que, aunque ella no estuvo en terapia intensiva, sí recibió oxígeno al presentar inicios de neumonía, además de tomar suero por tener falta de apetito.

También confesó que, por momentos, tanto él como sus hermanos temieron lo peor, considerando los antecedentes de salud y la edad de su madre.



“Mamá con 97 años, casi 98 y con marcapasos, teníamos que hacernos a la idea de que no la veríamos más. Lo que me dolía era que, después de vivir tantos años, en el momento del fin no le pudieras apretar la mano”, añadió.

Sin embargo, después de dos semanas en aislamiento, Quintana por fin obtuvo un resultado negativo en la última prueba de diagnostico, el 23 de mayo, y fue dada de alta para regresar al hogar geriátrico.



Su hijo pudo ir a visitarla, a pesar de que estaban separados por una puerta de cristal, y le llevó el bastón que pudo rescatar de la residencia luego de la evacuación. "Se lo llevé también como un símbolo de que ahora es el momento de volver a andar", mencionó.

A través de su perfil en Facebook, Serra agradeció la atención del personal médico del Hospital Argerich y celebró la noticia de la recuperación de su madre.

De acuerdo con 'La Nación', la mujer se encuentra con bien de salud y está a la espera de poder volver a estar cerca de sus hijos.



De igual forma, su familia espera que finalice la cuarentena para poder visitarla y abrazarla de nuevo sin cristal de por medio.



