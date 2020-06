Abuelo perdió su trabajo por pandemia y ahora es youtuber gastronómico

La emergencia sanitaria por el coronavirus ha afectado financieramente a un sinnúmero de negocios, dejando sin empleo a miles de personas que han tenido que buscar alternativas para lograr mantenerse durante la pandemia.



Este es el caso de Carlos Elizondo, un hombre de 79 años, que tuvo la idea de abrir un canal de cocina en YouTube como una forma de sobrellevar la crisis económica.



Hace unos meses, Elizondo trabajaba como empacador en un supermercado de la ciudad de Monterrey, en México, donde ganaba 250 pesos mexicanos en una jornada de cinco horas.

Tras ser despedido de su trabajo a causa del cese de actividades del establecimiento y tener que quedarse en casa por el riesgo que el virus representa para los adultos mayores, sus hijas lo animaron a crear su propio canal en la plataforma YouTube llamado ‘Tito Charly’, en el que comparte recetas sencillas de platos mexicanos.



“Me cayó un poco de sorpresa, pero siempre me han gustado los retos y así me preparo para trabajar cuando ya no se pueda” comentó Elizondo en una entrevista realizada por el noticiero ‘Televisa’.



También mencionó que usa la plataforma para impulsar su negocio de distribución de queso, chorizo y carne seca, mientras una de sus hijas le ayuda a recibir y entregar los pedidos.

El pasado 25 de mayo se inició su experiencia como youtuber y tan solo unos días después alcanzó los 100 mil suscriptores, hecho que ‘Tito Charly’ celebró a través de una publicación en sus redes sociales.



“una gran inspiración para salir adelante en esta vida”, “Felicidades por ese entusiasmo”, “Lo admiro muchísimo y lo tomo como ejemplo al hablar de personas tenaces y comprometidas”, son algunos de los comentarios que sus fanáticos le han enviado como señal de apoyo.

En conversación con el medio mexicano ‘El Financiero’, Elizondo explicó que su edad no es un impedimento para superar este nuevo desafío y con ayuda de su familia ha aprendido a utilizar algunas herramientas tecnológicas para hacer su contenido.



“No fue problema porque estoy haciendo comida que sí me gusta. Además, estoy tranquilo, el objetivo es que otras personas sepan que también pueden hacerlo” añadió.



Actualmente, el canal cuenta con más de 300 mil suscriptores y promete el lanzamiento de un nuevo video cada domingo. Por ahora, están disponibles seis tutoriales con recetas como ceviche de carne seca y chiles rellenos de camarón y chorizo.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, implementada por la Secretaría de salud de México, desde el pasado 23 de marzo, se han perdido más de un millón de empleos a causa del paro de actividades de varias empresas.



Por otro lado, hasta el momento en México se han registrado 153.457 contagios por coronavirus, así como más de 18 mil muertes.



