El misterioso libro de los 80 que ‘predijo’ la llegada del coronavirus

El coronavirus sigue siendo un tema principal en las agendas informativas nacionales e internacionales. El avance del denominado 'Covid-19' mantiene en estado de alerta a organismos sanitarios como la OMS.



La historia de este virus, sin embargo, ya 'se había contado'.

En 1981 el escritor estadounidense Dean Koontz lanzó una novela de terror titulada 'Los ojos de la oscuridad'. La trama, fiel al estilo de la Guerra Fría, contaba cómo el Partido Comunista Chino creaba virus con el fin de utilizarlos como armas biológicas.



Y es, justamente, uno de estos el que se desata e inicia su oleada epidémica en una ciudad del país asiático.

En suma, la trama va acorde con otras producciones culturales similares como la película 'El amanecer de los muertos' de George A. Romero. Sin embargo, el texto presenta ciertas coincidencias que han alertado a más de uno en redes sociales.



En primera instancia, el medio 'ABC', de España, señala que la novela de Koontz transcurre en el 2020. En su momento, claro, se pensó como algo futurista. Hoy en día, en el mismo año señalado por el escritor nacido en Pensilvania, el coronavirus se ha trasladado a varios países más allá de Asia, en los cuales ya se toman las medidas preventivas del caso.



El fin de semana pasado, por ejemplo, se suspendieron varios eventos deportivos de Italia luego de que se registraran las primeras dos muertes a causa del virus.

La novela, situada en 2020, cuenta la catástrofe a raíz de la creación de un virus en un laboratorio de la ciudad de Wuhan FACEBOOK

TWITTER

La teoría del virus que se escapa del laboratorio se ha planteado con la gran mayoría de epidemias mundiales. Y ahora no es la excepción: muchos creen que el coronavirus fue diseñado en un laboratorio, justo como ocurre en la novela de Koontz.



Quizá la más insólita de las coincidencias se da en la ciudad en que todo ocurre: Wuhan. Según 'AFP', el virus de la novela se desarrolla en Wuhan -epicentro del coronavirus en la actualidad- y se denomina 'Wuhan-400', debido a que fue diseñado a partir de una cepa de 400 microorganismos artificiales.



Eso sí: Koontz no deja margen de error, pues el Wuhan-400 es capaz de acabar con la vida del 100 % de los infectados. El Covid-19 tiene una tasa de mortalidad actual que oscila entre el 2 y el 3 %.



Hoy, 39 años después de la publicación, las coincidencias entre la novela y la situación de salud mundial actual han salido a flote, principalmente, en redes sociales.



No obstante, no dejan de ser eso: coincidencias.



Dean Kootz es un autor estadounidense destacado en el género del terror y el suspenso. Tiene otros títulos en su haber en los cuales, también, se narran situaciones 'catastróficas' para la estabilidad mundial.

En la novela, el virus desarrollado se denomina 'Wuhan-400', y fue creado en un laboratorio del Partido Comunista Chino FACEBOOK

TWITTER

La situación del Covid-19

El coronavirus actual, descubierto a finales de 2019, ha causado hasta el momento poco más de 2 mil muertes y más de 75 mil infecciones en varios países del mundo.



Recientemente el virus apareció en Irán y en Italia, países que ya cuentan con más de un fallecido a causa de lo que podría convertirse en una pandemia, tal como lo afirmó Tedros Ghebreyesus, director general de la OMS: "Por el momento no estamos presenciando una propagación mundial incontenible de este virus ni muertes a gran escala (...) los gobiernos tienen que hacer lo máximo posible para prepararse para una posible pandemia"

TENDENCIAS EL TIEMPO