Joven que emprendió en medio de la pandemia, cerca de ser millonario

Un joven inglés, de 20 años, llamado Ben Gulliver se ha convertido en tendencia luego de perder su trabajo y montar su propio emprendimiento, con el cual llegó a ganar 12.000 libras al día, unos 58’000.000 en pesos colombianos.



Antes de empezar la crisis sanitaria a nivel mundial por el coronavirus, Gulliver trabajaba como consultor en una empresa de peluquerías ubicada en Romford, un barrio de Londres.



Debido a las medidas tomadas por el gobierno británico, perdió su empleo al igual que miles de personas en el mundo. Sin embargo, vio la oportunidad de comenzar a materializar su espíritu emprendedor.



En diálogo con el diario ‘The Sun’, contó que logró idear su primer negocio teniendo en cuenta que, debido a la pandemia, los consultorios odontológicos estaban cerrados, por lo tanto, comenzó a vender dispositivos de limpieza dental que había comprado previamente de China.



Con este emprendimiento logró ganar 16.000 dólares al día (unos 57 millones de pesos colombianos). Vendió su negocio a un inversionista estadounidense por una suma de cinco cifras.

Su camino no finalizó ahí.



Empezó a vender equipos de gimnasio por la plataforma Amazon, en la que ofrece sus productos por todo el mundo. El joven comentó en ‘The Sun’ que, en su mejor día, alcanzó a vender la cuantiosa cifra de 200.000 libras esterlinas (aproximadamente 980’000.000 de pesos colombianos).



Según el citado medio, el joven facturó en 10 meses 1 millón de dólares, es decir, alrededor de 3.500 millones de pesos. Para ello no necesitó más que su computador, su celular y servicio de internet.



Inició con su emprendimiento desde la casa de sus padres, sin embargo, ahora que el negocio se ha expandido tomó la decisión de abrir una oficina cercana a la localidad de Bewdley, ubicada en el condado de Worcestershire, en Inglaterra.



Además, declaró para el medio inglés, ya no estaba satisfecho con su trabajo, por eso cuando le dieron la noticia de su despido pensó “tengo que hacerlo”.

Fue entonces que “comencé a investigar en YouTube para ver qué proyectos comerciales podía hacer”, comentó en la entrevista.



Gulliver ya había tenido un breve negocio a los 14 años: vendía ropa y llegó a ganar 1.000 libras por mes (cerca de 4,9 millones de pesos colombianos).

Abandonó la escuela a los 16 y no fue a la universidad. En cambio, el joven comenzó a trabajar con Neil Westwood, el ganador del programa de la ‘BBC’, ‘Dragon' s Dens’, por su invención, el Magic Whiteboard, unas pizarras blancas que se pueden utilizar en varios escenarios.



El joven aseguró: “Trabajé para Neil durante dos años. Me enseñó mucho. Pero desde pequeño supe que quería trabajar para mí”. Y es por ello que tiene más proyectos en mente. “Me gustaría comprar casas, reformarlas y venderlas”, dijo refiriéndose a su interés por el rubro inmobiliario.



Finalmente comentó que quiere “ayudar a los jóvenes a poner en marcha sus empresas y darles consejos… Yo me las arreglé para hacerlo desde mi habitación en la casa de mis padres” concluyó Gulliver.



Debido a las altas cifras que ha manejado durante los meses de confinamiento, su historia se ha viralizado ya que está a muy poco de convertirse en millonario.

