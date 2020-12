‘Gandalf’, de ‘El señor de los anillos’, ya se vacunó contra la covid

El célebre Ian McKellen, ordenado como ‘sir’ británico y recordado por su papel de Gandalf en ‘El señor de los anillos’, recibió la vacuna contra covid-19 en el marco de los inicios de vacunación en Reino Unido.



Él recibió esta primera dosis de la vacuna (son dos inoculaciones) en el Hospital Universitario Queen Mary, de Londres.

El actor, de 81 años (hace parte de la población de riesgo en estos tiempos de pandemia), dio a conocer el hecho en sus cuentas de redes sociales a la vez que dejó un mensaje que fue aplaudido por varios internautas.



Entre otras cosas, McKellen aseguró que ha vivido tanto tiempo “gracias a otras vacunas anteriores”.

En la publicación de los momentos posteriores a la inoculación, el actor dijo que, en ese día (uno “muy especial”, según escribió), la aceptación de la vacuna no se hacía solo por él mismo sino “por todas las personas cercanas”.



McKellen resaltó que la vacuna “es indolora y conveniente”.

“Esta es la verdadera ventaja de todo esto, observar y ver qué funciona en este país y qué no funciona, y me parece que el NHS (Instituto Nacional de Salud de Reino Unido) está en la parte superior de la lista de instituciones que sí funcionan (…) Por supuesto, sé que no estaría vivo si no fuera por el NHS. Soy un poco mayor que el NHS, pero cuando era niño, tener un buen tratamiento médico disponible cuando era necesario, qué maravillosa idea “, indicó el actor que también encarnó a ‘Magneto’ en varias películas de los X-Men.



En su mensaje retomó el tema de la vacuna para decir que “parece un arma, una aguja ¡Pero es tu amiga!”.

Dentro de unos días, McKellen recibirá la segunda y definitiva dosis de la vacuna, por lo tanto, y según escribió, “La próxima vez que venga, bueno, no, seis días después de que venga, les daré un gran abrazo a todos (el personal médico), ¿está permitido? No lo sé”.



“Realmente espero que, a medida que más personas se vacunen, avancemos en el camino de regreso a una forma de vida más normal”, puntualizó.

Vale resaltar que Reino Unido inició los procesos de inmunización con la vacuna del proyecto entre Pfizer y BioNtech. Esta, junto con la vacuna de Moderna y la de Oxford-AstraZeneca –además del proyecto ‘Sputnik’, de Rusia–, son las más avanzadas hasta el momento y las que podrían obtener ‘luz verde’ más pronto que tarde en el resto del mundo.

