Guitarrista de Queen enseña en redes a tocar las canciones de la banda

Para pasar un rato diferente y ayudar a que sus seguidores se distraigan en cosas distintas, el guitarrista de la famosa banda Queen, Brian May, se ha dedicado a enseñar sobre música y dar micro conciertos en su cuenta oficial de Instagram.



La iniciativa, explicó el músico en uno de los varios videos que ha publicado, es su contribución a esta época, en la que el mundo pasa por una cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus.



“Esta es mi contribución al bien común: un estallido crudo de alegría desde la sala de mi casa”, aseguró May.

“Para todos ustedes, amigos, que se sienten tan desorientados como yo, ¡aislémonos juntos! ¡Y sigan rockeando juntos!”, agregó el famoso guitarrista.



Hace ya varias semanas May empezó a subir sus videos. En ellos aparece con su instrumento y con ‘pintas’ llamativas: camisas de flores y bermudas, por ejemplo.

Da ‘tips’ sobre cómo tocar un buen solo de guitarra y comenta algunos de sus secretos. Además, ha enseñado a tocar las canciones más icónicas de Queen, como ‘Bohemian rhapsody’, ‘Killer queen’, ‘Free yourself alive’, ‘Therapy opus 2’, ‘Star lick’, ‘Serenity prayer’, ‘Last horizon’ y ‘Dear humans’, entre otras.

Sus fanáticos también tienen la opción de interactuar con él pidiéndole alguna canción en específico.



“Sigamos intentando disfrutar de cada día quetenemos. ¡Mantengamos la calma y creemos algo entre todos!”, escribió.



Esta propuesta también ha servido para que el artista hable sobre recomendaciones y consejos relacionados con el coronavirus.

“Mi corazón llega a aquellos que ya sufren directamente los efectos del coronavirus. Gente de todo el mundo, nuestro milagro vendrá, pero necesitamos ayudar a que suceda. No pasará de inmediato, pero va a pasar”, comentó May, quien es doctor en Astrofísica, y quien les pide continuamente a sus seguidores no perder el sentido del humor.



Hasta este viernes 27 al mediodía, hay 188 países que han reportado contagios del virus, con más de 546.000 personas afectadas y más de 24.000 muertas.



Estados Unidos, China, Italia, España y Alemania, los de más infectados. Italia, España, China, Irán y Francia, los de más fallecimientos.



