Famosos que mostraron su peor cara durante la pandemia por coronavirus

Instagram: @ederbez

El actor y comediante mexicano Eugenio Derbez fue cuestionado por medio de su cuenta de Instagram por hacer un muy mal chiste relacionado con la crisis del coronavirus que ha cobrado la vida de miles de personas. En un video el actor se grabó mientras estaba sentado en el inodoro de su baño, en este les pedía ayuda a sus seguidores ya que no tenia papel, sino solo el poco que se observa en la publicación. Luego el actor muestra un reloj aparentemente lujoso y les dice a todos que es capaz de cambiarlo por un rollo de papel higiénico. Este chiste causó de todo, pero menos gracia. Sus seguidores le afirmaron que no debería hacer chistes con la situación tan grave que está viviendo el mundo.



“Esto que ven aquí, que parece oro, no es oro, pero pueden presumir que es oro, aunque no lo sea. Es un gran reloj, nunca me lo he puesto porque no le entiendo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por un rollo (de papel higiénico), por el que sea, como diría Adal Ramones, por otro rollo, por favor, ayuda, necesitamos ayuda. Gracias”, fueron algunas de las palabras que el actor dijo en el video.