'No somos prioridad': estudiante colombiana atrapada en Argentina

Una respuesta de una funcionara del consulado de Colombia en Argentina a una joven compatriota que busca regresar al país, en medio de la emergencia que vive el mundo por el coronavirus, ha generado mucha polémica en redes y en el territorio nacional.



Según se dio a conocer en Twitter, Julieth Katerine Carranza Bucheli, de 20 años, le envió, vía WhatsApp, un extenso mensaje a María Clara Rubiano Rivadeneira. En el texto, la joven pedía ayuda y que la tuvieran en cuenta para regresar pronto a Colombia.



El mensaje de la funcionaria, no obstante, pareció reflejar una actitud poco empática y de crítica hacia Julieth.



“El hecho de escribir mucho no cambia tu situación. Tú sabes que hay pocos vuelos y no se puede mandar a todo el mundo, tratamos de hacer lo mejor posible. Esta es una experiencia difícil que, espero, les deje enseñanza a los jóvenes que creen que con estudiar alcanza”, respondió Rubiano.



La conversación ocurrió el pasado miércoles 1 de julio.

Una estudiante desesperada por la situación que vive en Argentina consecuente de la pandemia, acude a la cónsul MARIA CLARA RUBIANO RIVADENEIRA para solicitarte ayudar para embarcar en un vuelo humanitario a Colombia (Como regresó Borré y Quintero al país) y esta es la respuesta pic.twitter.com/dGLfgWUHar — Delvalle (🏡) 🌎 (@TatanDelvalle) July 2, 2020

Su historia

El 16 de octubre del 2019, Julieth, de 20 años y oriunda de Bogotá, llegó a Argentina. Viajó al país ‘gaucho’ para cumplir uno de sus sueños.



“Me vine a vivir aquí porque quería estudiar medicina, siempre fue mi sueño y en Colombia es muy costoso. Me enteré de que en Argentina la educación era gratuita y no lo pensé más: me inscribí a la Universidad Nacional de La Plata”, le contó la joven a EL TIEMPO.



Antes de armar maleta e instalarse en la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires), alcanzó a estudiar un tecnólogo en Gestión Empresaria en el Sena.



Según contó, su experiencia iba bien hasta que el nuevo coronavirus llegó a Suramérica.



“Mi familia en Colombia es la que me ayuda a sostenerme, pero la crisis la golpeó: todos se quedaron sin trabajo menos mi papá”, sostuvo.



Por ahora, vive en un apartamento temporario y se mantiene con lo que su padre alcanza a enviarle, “pero la situación económica es dura y que yo esté lejos no ayuda en estos momentos”.



“Además, yo estoy sola en Argentina, no conozco a nadie, no tengo a nadie. Mi compañía es otro colombiano, con quien vivo y que también quiere ser repatriado”, agregó.



Aprovechando que tiene clases virtuales, y para no sentirse como una carga para su familia, Julieth tomó la decisión de retornar al país.

Julieth aseguró que no quiere ser un peso para su familia y por eso quiere regresar al país. Foto: Archivo particular

El chat

Manifestó que duró mucho tiempo escribiendo mensajes y correos, llamando al consulado para que le dieran una mano, pero no recibió respuesta.



Esa situación fue la que la llevó a comunicarse directamente con la funcionaria Rubiano. “Me sentía desesperada y por eso le escribí”.



Una vez leyó lo escrito por Rubiano, Julieth se sintió mal, decepcionada, y compartió la conversación en un grupo de repatriación de WhatsApp en el que se encuentra.



Acto seguido, la funcionara le reenvió algunos mensajes que otras personas escribieron en ese grupo sobre la situación y en el que la criticaban. “Qué lástima que no entendiste mi mensaje”, añadió.



Julieth no se quedó callada y le respondió: “¿Cómo me va a decir que con estudiar no alcanza?, ¿cree que vine a estudiar por capricho? No todos nacemos con el privilegio de estudiar donde queremos y lo que queremos”.



Rubiano se defendió: “Hay que tener fortaleza para luchar por los sueños, armar una vida, aprender, crecer. No hay que quedarse en la superficie de los problemas, de eso hablaba”.

Chat entre Carranza y Rubiano. Foto: Archivo particular Chat entre Carranza y Rubiano. Foto: Archivo particular Chat entre Carranza y Rubiano. Foto: Archivo particular

¿Qué ha pasado?

La joven bogotana siente que a los estudiantes los hicieron a un lado, pues como les toca sacar residencia para llevar a cabo sus estudios “parece como si pensaran que no tenemos necesidades”.



“No nos están dando prioridad. Me enviaron correos diciendo que la prioridad son los turistas y personas que vinieron a hacer negocios”, afirmó.



Un día después del chat, el jueves 2 de julio, una trabajadora social del consulado se comunicó con Julieth. Le dijo que le colaboraría y que le haría llegar un mercado.

Este viernes 3 de julio, Francisco Echeverri, el vicecónsul colombiano en Argentina, se comunicó con ella y le dijo que la iba a ayudar.



“Quiero regresar a mi casa, no quiero ser más un peso para mi familia en esta difícil situación”, cerró Julieth.



Información publicada por la Cancillería de Colombia en su perfil de Twitter da cuenta de que los próximos vuelos humanitarios programados desde Argentina están para el 11 y el 25 de julio.

Presentamos los vuelos de carácter humanitario hasta el 15 de julio. Estamos comprometidos con traer a más colombianos #DeVueltaACasa pic.twitter.com/QBXCwRqW5e — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 2, 2020

Programación de vuelos de carácter humanitario del 13 al 31 de julio. Estamos comprometidos con traer a más colombianos #DeVueltaACasa pic.twitter.com/EklMx76V2f — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) July 3, 2020

