Habría 'libertinaje sexual' después de la pandemia, predice sociólogo

Una nueva teoría sobre los comportamientos sociales posteriores a la pandemia expone en su más reciente libro el sociólogo de la Universidad de Yale, doctor Nicholas Christakis, también médico reconocido por sus investigaciones sobre redes sociales y ciencia biosocial.



En el libro, titulado 'Apollo's arrow: the profound and enduring impact of coronavirus on the way we live', el doctor afirma que los hábitos sociales a los que las personas estaban acostumbrados se han visto tan truncados durante la pandemia del coronavirus que, una vez termine, se vivirá una especie de "felices años 20".



En una entrevista con el diario 'The Guardian', Christakis dijo que “durante las epidemias, aumenta la religiosidad, las personas se vuelven más abstenidas, ahorran dinero, se vuelven reacias al riesgo”.

Pero que una vez se superan, hay una recuperación económica y las personas pierden el temor a la exposición social y la integración, vendrá un período de estadios llenos, clubes nocturnos sin cupo y nuevas artes, que sería aproximadamente para el 2024.



“En 2024, todas esas tendencias pandémicas se revertirán. La gente buscará incansablemente las interacciones sociales. Eso podría incluir libertinaje sexual, gasto liberal y un reverso de la religiosidad", dijo a The Guardian.



¿Cómo han sido otras pospandemias?

El investigador basa este argumento en que, como ha sucedido con epidemias pasadas, como la de la gripe en 1918, una vez que terminan las pandemias, hay un período en el que la gente busca una interacción social extensa. Sin embargo, esto no pasará hasta que haya habido un tiempo prudente de la distribución de la vacuna.



Precisamente, el autor señala que esta pandemia ha tenido un diferencial y es que esta es la primera generación de seres humanos que tiene la fortuna de responder con medicamentos eficaces al virus en un tiempo récord y eso "es milagroso".

Margaret Keenan, primera paciente en el mundo en recibir la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus.

Hace aproximadamente un año que se presentaron los primeros casos de covid-19 en China y, desde entonces, más de 1,5 millones de personas han muerto en todo el mundo, se ha generado una profunda crisis económica en todas las latitudes y, por supuesto, un aislamiento social que agota.



Pero Christakis lanza en este punto un mensaje de positivismo cuando afirma que las plagas y las enfermedades han existido desde siempre y que también "siempre" han pasado, aún sin vacuna. Por eso, continúa, "la distribución de las vacunas de Pfizer y Moderna será uno de los mayores desafíos de salud pública de nuestro tiempo".



Sin embargo, Christakis pierde un poco el positivismo cuando habla sobre cómo se ha afrontado desde el liderazgo la pandemia, la falta de coordinación y la desinformación generalizada en este período: “Como sociedad, hemos sido muy inmaduros”.



Por eso, advierte que frente al nuevo mundo que trajo el covid-19, "tendremos que ser mayores", concluyó.



