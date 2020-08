El desahogo de una enfermera cansada de que sigan negando la covid-19

La enfermera española María Ramírez, quien trabaja en el Centro de salud de Montroy en Valencia, utiliza sus redes sociales para compartir sus conocimientos en el área de la salud. Sin embargo, en su último video publicado en Twitter anunció que dejará de subir contenido porque está cansada de los comentarios de quienes no creen en el coronavirus.



“Hace cuatro meses 47 millones de personas estábamos luchando contra un virus y casi lo teníamos, pero ahora parte de esos 47 millones lo que están haciendo es luchar contra nosotros, que no tenemos la culpa. (...) Están diciendo barbaridades como que el virus no existe o que la mascarilla produce apraxia, un trastorno en el cerebro que impide coordinar movimientos”, aseguró Ramírez a través de esta red social.

Igualmente, la enfermera expresó en el video, "sigan o no sigan las recomendaciones higiénicas o sanitarias, cuando vengan a mi centro de salud yo los cuidaré igual, quizá me falte la sonrisa en los ojos, pero los cuidaré igual".



El video acumula más de 680 mil reproducciones y alrededor de mil comentarios, que en su mayoría son de apoyo y motivación.



En una entrevista con el ‘Huffington Post’, Ramirez habló sobre el cansancio físico y mental con el que deben lidiar todos los profesionales de la salud, asimismo, opinó sobre la situación luego de que se terminara el confinamiento obligatorio en España.



“De repente esta situación cambia, ya podemos salir. La economía intenta reactivarse y empiezan a surgir una serie de personas, cantantes o celebridades, y empiezan a soltar una serie de ideas que son muy locas", subrayó.



Y agregó: "En principio, no podemos hacer otra cosa que reírnos, pero vemos que empieza a seguirles gente. Y el problema es que cuanta más gente siga estas ideas, más para atrás vamos a ir”.



De igual manera, la enfermera expresó que con su video pretendía hacer un llamado al cuidado pues teme que los centros de salud vuelvan a estar en su máxima capacidad.



“Es que cuanto más se cuide la población, más nos van a cuidar ellos a los sanitarios. Porque los sanitarios estamos muy cansados y si se vuelven a colapsar los centros de salud, si se vuelven a colapsar los hospitales, nos va a pillar ya muy cansados”, manifestó Ramírez.



Igualmente, la mujer contó que en el centro de salud en el que trabaja “hace tres semanas solamente hacíamos unas diez pruebas de coronavirus al día. Ahora ya estamos por unas 35-40 al día”.



Desde que inició la pandemia hasta el 19 de agosto, España registra 377 mil casos confirmados, 150 mil personas recuperadas y cerca de 29 mil muertes. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, hace dos meses este país europeo registró 307 casos nuevos y hasta el 19 de agosto la cifra ronda los 6 mil seiscientos casos.



