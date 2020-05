‘Acá no importan vidas de negros e hispanos’: enfermera en Nueva York

Una enfermera del estado de Nevada, quien se trasladó a Nueva York para apoyar la emergencia del nuevo coronavirus, denunció a través de un video lo que venía sucediendo en la zona de Estados Unidos más golpeado por la pandemia.

Según informó el 'The New York Post', la enfermera fue identificada como Nicole Sirotek y la denuncia la hizo a través de un video colgado en la plataforma YouTube.

“Las vidas de los afroamericanos no importan aquí”, (SIC) mencionó Sirotek. "La negligencia es grave y la mala gestión médica es completa, y están ocasionando el deceso de los pacientes en Nueva York", aseguró.



La enfermera afirmó que cuando intercedió por el tratamiento de sus pacientes hispanos y afroamericanos fue retirada de inmediato de los casos. Incluso, Sirotek señaló fue testigo de hechos médicos que resultaron mortales.



“No les importa lo que le está pasando a estas personas. Y sólo tengo que seguir viéndolos morir… Oh, Dios”, afirmó.



Contó también que un anestesiólogo intubó de manera incorrecta a un paciente y que, cuando le avisaron al médico encargado, este se negó a creerlo y demoró unas cinco horas antes de que una radiografía confirmará la equivocación. "Finalmente, el paciente murió".

Por otro lado, la enfermera declaró que otro contagiado recibió de manera errónea compresiones torácicas y murió. Y a otro le dieron la insulina incorrecta y falleció.



“Manténgase fuera de la ciudad de Nueva York”, sostuvo. “No les importa lo que les está pasando a estas personas… Es como entrar en la dimensión desconocida”.



Sirotek no mencionó en qué centros médicos ha trabajado durante la emergencia.



Sin embargo, uno de sus compañeros de enfermería de Nevada, quien también llegó a Nueva York para tratar a pacientes con coronavirus, le dijo al 'New York Post' que ella estuvo en el Hospital Elmhurst, en Queens, antes de ser trasladada a otro edificio.



El compañero, de nombre Quinton Martínez, confirmó la declaraciones de Sirotek y profundizó al respecto. “No me sorprendió que le estuviera sucediendo a ella (…) Basado en lo que vi, pensé que tendrían un mayor respeto por las personas y las prácticas de control de infecciones para ayudar a prevenir que los pacientes empeoren”.

Martínez agregó que la enfermera fue contratada por una compañía que brindó trabajadores para el sistema de salud de la ciudad.



La empresa se negó a confirmar si Sirotek trabajó con ellos y medios locales aseguraron que no ha sido posible el contacto con ella.



Hasta este 8 de mayo, en el mundo hay más de 3,8 millones de contagiados por el coronavirus y más de 270.000 han muerto. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 1,2 millones de infecciones y más de 75.000 fallecidos.



