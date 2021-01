Covid: joven vendió su largo pelo para comprarle oxígeno a su abuelito

Ana Paola Mendoza, de 16 años, hizo una publicación en Facebook en la que anunciaba que su cabello, de 73 centímetros de largo, estaba a la venta, pues necesitaba el dinero para el tratamiento de su abuelo, quien tiene covid-19.



“Vendo mi cabello para comprar un tanque de oxígeno para mi abuelito, tiene covid y su oxígeno está muy bajo. Quiero ayudar a mi familia a conseguir dinero”, decía el anuncio.



La joven es estudiante de bachillerato y reside en Toluca, México.



Según contó al medio mexicano ‘Milenio’, su abuelo no es el único contagiado en la familia, pues 10 miembros más, incluida ella misma, comenzaron el 2021 lidiando con el virus. Ella perdió el olfato y el gusto pero no tuvo otros síntomas graves.



En la entrevista comentó que era muy cuidadosa con su cabello, pues utilizaba champús, tratamientos especiales y se hacía varios peinados.



“Cuando fui a cortármelo quería llorar porque la persona que me hizo el corte me decía cosas muy bonitas. Me dijo que yo era muy valiente y que ese era un gran acto de amor”, expresó.



#CooperativaEnCasa Joven vendió su pelo para comprar oxígeno a su abuelo con Covid-19 https://t.co/5PfcDJWgaw pic.twitter.com/pntDP7iC14 — Cooperativa (@Cooperativa) January 6, 2021

Por su cabello recibió 2.500 pesos mexicanos (aproximadamente 435.000 pesos). Luego le dio el dinero a una de sus tías para comprar el tanque de oxígeno para su abuelo.



“Yo prefiero perder mi cabello que perder a mi abuelito. De todos modos mi cabello vuelve a crecer”, añadió



No obstante, el cilindro duró apenas un par de horas “porque tuvo que ponerse a la capacidad más alta”.



La familia de Ana Paola ha gastado más de 40.000 pesos mexicanos (casi 7 millones de pesos colombianos) en el tratamiento y medicamentos de los familiares enfermos.





Por este motivo, la joven ha buscado nuevas maneras para reunir dinero: recientemente hizo una nueva publicación en Facebook anunciando que haría una rifa de un bolso marca Nicole Lee, el cual había sido donado por una de sus tías.



“Todos los fondos serán para la atención médica, tanques de oxígeno y medicamentos de mi familia. Mis abuelos y mis tíos están muy graves”, escribió junto a la fotografía de la cartera.



A pesar de que ha recibido mucho apoyo en sus redes sociales, también comentó en su cuenta que muchos se han querido aprovechar de su situación y le han ofrecido dinero a cambio de sexo. La joven se ha encargado de denunciar públicamente estos perfiles.



Ana Paola tiene esperanzas de que su familia pueda superar la enfermedad, especialmente su abuelo, a quien describió como un hombre alegre.



“Si se recupera ahora sí voy a bailar con él, pues le gusta mucho hacerlo y, a veces, a mí me daba pena”, concluyó al medio mexicano.



