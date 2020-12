Covid: imprudente cardenal mexicano dice que ‘cura’ es té de guayaba

Aunque a este punto de la pandemia debería estar clara la gravedad del virus, para algunas figuras públicas esto no es una realidad. En un clip, que dura cerca de dos minutos y medio, se muestra a un cardenal emérito de México, llamado Juan Sandoval Iñiguez, haciendo irresponsables declaraciones acerca del nuevo coronavirus.



El religioso, que estuvo a la cabeza de la iglesia católica en la ciudad mexicana de Guadalajara, se encontraba sentado sobre una silla, sin tapabocas y con varias personas cerca.



Las declaraciones que hizo se dieron en medio de la homilia, el momento de la eucaristía en el que los sacerdotes católicos hablan a la comunidad sobre los textos de la Biblia.



Sandoval Iñiguez señaló al comienzo del video que no había que tener miedo y aseguró que el nuevo coronavirus era una especie de trama. "Los que armaron esta pandemia, que es un 'trabuco' para la dominación de los pueblos, obligan a los gobiernos a estarnos asustando", dijo el religioso.

El cardenal emérito, Juan Sandoval Iñiguez minimiza el #COVID19 al decir que se cura con un té de guayaba 🙄. Lo peor, es que considera innecesario el uso de cubrebocas y la #SanaDistancia 🤦🏻‍♀️ pic.twitter.com/uKe9COCUm9 — Gloria Reza (@GloReza) December 30, 2020

También se quejó de que las autoridades estuvieran diciéndoles a los ciudadanos que debían guardar el distanciamiento social y usar tapabocas. "Yo tengo ocho o nueve meses que no he usado cubrebocas (tapabocas) y saludo a medio mundo", aseguró.



No obstante, hay que decir que este implemento es fundamental para evitar la propagación del virus, debido a sus formas de transmisión. Una es por medio de gotículas, es decir, partículas relativamente pesadas que quedan en las superficies y pueden contenerse con ayuda del tapabocas si este se usa bien.



La otra es por medio de aerosoles, que quedan flotando en el aire por más de quince minutos y que, se ha descubierto, podrían viajar a más de dos metros de distancia. Para estos casos también es muy importante el uso del tapabocas, pues puede evitar que una persona infectada deposite aerosoles en el aire y que una persona sana los aspire.

Sin embargo, el religioso fue más allá y sostuvo que (aunque él no se ha enfermado) había un insólito tratamiento que podría ayudar a las personas que desarrollaran covid-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus.



"Con una (...) de guayaba o con dióxido de cloro te lo curas muy bien, así que no tengas miedo", señaló, a pesar de que no hay evidencia científica que sustente estas afirmaciones.



Además, a pesar de que dijo que el covid-19 se podría curar con facilidad, invitó a sus feligreses a perderle el miedo a la muerte. "¿Te sirve de algo tener miedo? ¿Con el miedo vas a evitar la muerte? ¿O te vas a morir? ¿Nos vamos a morir? Pues sí. Todos nos vamos a morir. Es una realidad con la que todo ser humano cuenta", aseguró.



En las redes sociales han cuestionado cientos de veces sus declaraciones y han calificado las declaraciones como irresponsables. También fue censurado un video de YouTube que recoge lo que dijo.



La propagación de la pandemia se ha acelerado en el último mes en México, donde ya cuentan con más de 1,4 millones de casos y sobrepasan las 124.000 muertes por esa causa.



*Con información de El Universal (GDA - México)