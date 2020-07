Enfermero alerta sobre nueva ola de casos de coronavirus en Italia

“El virus aún existe. Hemos comenzado a hospitalizar a pacientes con covid-19, con insuficiencia respiratoria grave”, escribió Luca Alini, enfermero italiano el 10 de julio, en su cuenta personal de Facebook.



La publicación, en la que aparece el enfermero usando su traje de bioseguridad, se hizo viral por el testimonio de este funcionario, quien hablaba sobre la nueva ola de pacientes con coronavirus en Italia.

Alini trabaja en un Hospital de Cremona y, de acuerdo a la publicación, en las últimas semanas ha tenido que estar en la primera línea para atender los nuevos casos que se están registrando.



“El virus aún existe, no ha desaparecido mágicamente y todavía está cosechando víctimas en otras partes del mundo”, dice una parte de la publicación.



Alini hace un llamado a ser conscientes de la complejidad de esta pandemia.

“La mayoría de la gente ahora piensa en el mar, las montañas, un aperitivo con amigos, un viaje de fin de semana. Si alguien conoce a una persona que ha perdido a uno de sus seres queridos a causa del virus, intente preguntar qué piensa de todo esto, del hecho de que hay personas que insisten en no usar el tapabocas”, escribió el enfermero.



Rosario Canino, directora de salud del Instituto Hospitalario de Cremona, le dijo al diario italiano ‘Corriere della Sera’ que en las últimas semanas han tenido una pequeña ola de nuevos casos.



“Necesitamos mantener la guardia alta, demasiadas personas ya se han quitado el tapabocas o continúan poniéndoselo en el cuello. No nos rindamos ahora”, afirmó la funcionaria.

Aunque todavía no existen nuevos pacientes en cuidados intensivos por covid-19, Antonio Coluccello, jefe de cuidados intensivos de Cremona, le dijo al medio local que sí hay algunos pacientes con neumonía que generan preocupación.



“En comparación con el comienzo de la emergencia, nos encontramos con más armas a nuestra disposición: los medicamentos han sido probados y, lentamente, todos hemos aprendido cómo tratar la enfermedad”, le dijo Coluccello a ‘Corriere della Sera’.



El enfermero Alini, por su parte, agregó que las personas no pueden descuidarse frente a la pandemia. Para él, es muy probable el virus regrese y empiece a cobrar vidas rápidamente.



“Es fácil hablar en retrospectiva, especialmente para aquellos que no estuvieron en las salas de enfermería en febrero, marzo y abril. Lo que vimos y experimentamos en ese periodo no se puede explicar con palabras”, dice el enfermero.



Finalmente, Alini confesó haber sufrido de coronavirus, pero no presentar ningún síntoma. También reveló que la mayoría de sus colegas en el hospital se contagiaron. Todos ellos desconfían de la inmunidad al virus y por eso creen que es importante seguirse cuidando.

Cuando el virus fue declarado pandemia, Italia era uno de los países más afectados por la enfermedad.



Hasta el 13 de julio, en Italia se reportaban más de 243.000 casos de coronavirus y casi 35.000 fallecidos por esta causa.



