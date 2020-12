Polémica por comercial de Papá Noel al borde de la muerte por covid-19

Un video ha causado polémica internacional debido a que ha sido considerado como muy crudo.



En él se ve que un anciano entra de urgencia a un centro médico. Dos paramédicos lo llevan con prisa en una camilla rodante. Le ponen oxígeno, mientras él mira confundido a las enfermeras y los doctores que lo atienden bajo una luz que le molesta los ojos. Además, respira con dificultad.

Más tarde, se pone mejor. El personal de salud lo asiste y lo ayuda a caminar. En una escena posterior se ve que está leyendo varias cartas, entonces es cuando se descubre que se trata de Papá Noel, que dio positivo para coronavirus y tuvo una crisis respiratoria.



"Give back to those who have given everything", decía al final del clip, lo que en inglés traduce algo como "Retribuye a aquellos que lo han dado todo", y que impulsa a la ciudadanía ser más agradecida.



El clip se llama 'The gift', duraba un minuto y treinta segundos, fue lanzado por el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS, por su sigla en inglés). Específicamente, por una organización suya, conocida como NHS Charities Together, que recoge fondos para distintas fundaciones que apoyan al sistema de salud de ese país, según señaló el medio británico 'The Huffington Post'.



Sin embargo, el efecto en la audiencia fue contrario al deseado. Provocó que muchos padres se enfurecieran por el hecho de que mostraran a san Nicolás prácticamente agonizando.

No está dirigido a niños y no se ha emitido en televisión FACEBOOK

TWITTER

La polémica escaló tanto que el NHS tuvo que retirar el comercial de sus redes sociales y de la plataforma YouTube. Incluso, sus funcionarios acabaron por publicar un comunicado en el que se disculpaban por lo sucedido.



"Creamos nuestra campaña de Navidad para resaltar el compromiso continuo y el arduo trabajo del personal y los voluntarios del NHS para mantenernos seguros y bien en lo que ha sido y sigue siendo un momento realmente desafiante para el NHS", señaló la organización.



Y les agradeció a sus socios que apoyaron la grabación del corto. Pero les pidieron disculpas públicas "a los padres de los niños pequeños que se hayan molestado al ver el anuncio y a los propios niños pequeños, ya que no eran la audiencia destinataria", decía el texto.

NHS Charities, Santa Claus si è ammalato. pic.twitter.com/Ji8rYFrH6W — Giacomo Clò (@giacomoclo) December 13, 2020

Además, fueron enfáticos en que la producción tenía otro objetivo. "El anuncio se hizo para involucrar a los partidarios de la caridad y aquellos que quieran comprar productos que generen donaciones para la petición. No está dirigido a niños y no se ha emitido en televisión", sostuvo la entidad.

