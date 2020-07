Carlos Calero confirma que venció al coronavirus tras prueba negativa

"Ya puedes salir, ya dio tu resultado negativo", con esta frase la familia del presentador Carlos Calero le dio la noticia de su recuperación, luego de que su prueba confirmara que ya no se encuentra contagiado con coronavirus.



El momento quedó registrado en un video que fue compartido por Calero en sus redes sociales y en donde muestra el abrazo entre lágrimas con sus seres queridos al reencontrarse tras completar varios días aislado.



"Muy pocas veces ser negativos es una noticia muy positiva (...) Gracias Dios por una prueba más en la vida, sabes que soy tu guerrero y no me cansaré de agradecerte por tantos milagros", escribió en Instagram.

También aprovechó la publicación para agradecer a quienes lo apoyaron con sus oraciones y mensajes durante este duro momento y alentó a las personas que están luchando con esta enfermedad a no perder la fe.



"Gran parte de la sanación esta en la mente y en la actitud que tengas frente al contagio. Nunca pierdan la fe, nunca pierdan una buena sonrisa diaria y piensen siempre en los seres queridos que están esperando detrás de la puerta, por ellos debe ser la lucha", agregó.



El pasado 7 de julio el Canal Caracol, a través de un comunicado, había confirmado que Calero era positivo para covid-19, aunque no había presentado síntomas. Por lo tanto, el medio de comunicación decidió que todas las personas que compartieron con el conductor de televisión serían monitoreadas y enviadas a su casa.

