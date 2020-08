Emotivo mensaje de joven paisa que perdió su restaurante por la crisis

Con un video en Instagram, Juan Camilo Urzola se despidió de Ulmo, un restaurante en Medellín que creó hace 7 meses y que tuvo que cerrar por la crisis económica producida por la pandemia del nuevo coronavirus.



La publicación, de tres minutos, ya cuenta con más de 6.000 reproducciones y varios comentarios de apoyo hacía el emprendedor paisa, de 28 años.



Urzola aseguró que las razones del cierre están relacionadas con los excesivos gastos para mantener la nómina y el espacio físico del restaurante. Además, quería despedirse de sus trabajadores y clientes.

El empresario también explicó que no migra a los domicilios porque su modelo de negocio no es compatible con eso.



"Ulmo estaba ubicado en medio de un bosque de la Reserva Natural de la Loma de los Balsos y yo creé el restaurante con la idea de tener una experiencia que se viviera de manera presencial”, dijo en el video.

(Si nos lee desde la aplicación móvil haga clic aquí para ver el video).



“El enfoque no era solo vender comida, sino mostrarle a la gente, en un bosque, lo que está pasando en la ciudad”, le dijo a EL TIEMPO Urzola, quien añadió que el restaurante y centro cultural nació en diciembre del 2019.



Era un lugar al que siempre iban diseñadores, grafiteros, artistas, DJ's y un público que hizo, según Urzola, “que el restaurante fuera el más popular del momento en Medellín”.



(También vea: Reconocidos restaurantes colombianos que han cerrado por la crisis).



A finales de marzo, cuando comenzó la cuarentena, le dio una oportunidad a los domicilios. Sintió mucho apoyo de sus comensales, pero el aislamiento se ha alargado y las “personas se han acostumbrado a comer en la casa”.



Urzola pensó seriamente en cerrar cuando vio una entrevista de EL TIEMPO, el 26 de julio pasado, en la que Jorge Rausch, el chef propietario de Criterión, anunciaba el cese de actividades de cinco de sus establecimientos.



No obstante, el optimismo que mostró Rausch lo motivó a no rendirse y a continuar con su proyecto así fuera después de la pandemia . “'No nos podemos ahogar', pensé en ese momento”, contó.



(Le sugerimos leer: Las críticas de Rausch: 'Aunque vendamos domicilios, estamos cerrados').

El cierre de Ulmo ejemplifica el duro momento que están pasando los establecimientos de comida FACEBOOK

TWITTER

La posible apertura de autocines también le dio una luz de esperanza, ya que pensó que podría retomar su actividad económica. Incluso, compró un proyector para adaptar el lugar.



Desafortunadamente para él, el flujo de caja de Ulmo, durante junio y julio, no llegó ni al 15% de lo que vendió los primeros meses y, decidió cerrar (este 31 de julio desocupó la zona que estaba usando).



Ahora, el plan de Urzola, es vender su idea de negocio a otras zonas verdes de Medellín para que el restaurante regrese en el futuro.

Los asistentes de Ulmo disfrutaban la oferta cultural y la comida al aire libre. Ya habían arreglado el lugar para cumplir las medidas de bioseguridad y abrir después de la pandemia, pero no sucedió. Foto: Cortesía de Juan Camilo Urzola / Instagram: @jcuccol

“Uno crea un proyecto de estos esperando crear un impacto positivo, entonces, yo hasta que no cumpla, no termino (...) Me toca dejar lo material, pero la idea sigue con toda la fuerza que caracteriza a un cocinero", señaló.



El cierre de este restaurante es otro ejemplo del duro momento económico que están pasando los establecimientos de comida.



Según el presidente de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica, Guillermo Enrique Gómez, las pérdidas en este sector alcanzan los 2,5 billones de pesos y podrían llegar a los 7 billones.



(Vea relacionado: Carrera para evitar que pérdidas en restaurantes alcancen $ 7 billones)



Por eso, para Urzola, los 'restauranteros' deben permanecer unidos para que cuando todo esto pase “uno pueda seguir trabajando”.



De ahí que él mismo ofrezca “un apoyo a cualquier persona de restaurantes en la ciudad para ver cómo revertimos la situación”.

Tendencias EL TIEMPO