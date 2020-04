El mejor bailarín de Colombia ahora da clases de danza vía Instagram

La industria de las artes y el entretenimiento también sufrió un repentino alto en el camino por cuenta de la emergencia que provocó el nuevo coronavirus. Ante esa situación, decenas de cantantes, músicos, actores y todo tipo de artistas han recurrido a las redes sociales para fundar allí su nuevo escenario.



El bailarín colombiano Fernando Montaño es uno de ellos. Debido a las medidas de aislamiento, pasó de deleitar a su público en el Royal Ballet, en Londres, una de las compañías de danza clásica más importante del mundo, a hacerlo desde las instalaciones de una casa, en Los Ángeles, donde lo sorprendió la cuarentena.

En su cuenta en Instagram, Montaño, quien recibió en 2019 el doctorado honoris causa en Artes de la prestigiosa Universidad de Bath, en el sur de Inglaterra, comparte algunas de las rutinas de baile que practica a diario para mantenerse en forma.



En algunas muestra sus estilizados movimientos de ballet y en otras, en un tono más relajado, aparece ideando coreografías para canciones de Britney Spears o bailando salsa mientras toma una taza de té en las mañanas.



Pero va más allá. Desde hace varias semanas, el bailarín colombiano empezó a impartir clases de danza a través de transmisiones en vivo desde su cuenta en Instagram.

"Sé que el mudo entero está enfrentando una gran crisis, y es posiblemente la primera vez que nosotros, los seres humanos como especie, somos las armas. Por esta razón, quisiera invitarlos a quedarse en casa con sus familias. Y si se encuentran solos, traten de ser lo más creativos posible y, por qué no, tratar de redescubrirse a sí mismos", escribió el bailarín en una publicación.



Y añadió: "Yo, como artista, no tengo en este momento el escenario del Royal Opera House u otro, por lo que me he inventado mi propio escenario. No solo para mí, sino también para compartir y entretener a las personas".

Cumbia colombiana, mapalé y otros tantos ritmos latinos componen las clases de Montaño. La cita es, por lo general, los domingos a las 11 de la mañana (hora de Colombia) en su cuenta oficial (@fernandomontan0). Sin embargo, se recomienda prestar atención a sus publicaciones, pues los horarios pueden variar.



Las clases han tenido gran acogida entre los usuarios de esa red social. Incluso, famosos colombianos han participado en ellas. Por ejemplo, la presentadora Yaneth Waldman compartió recientemente en su cuenta de Instagram videos siguiendo en vivo las lecciones de Montaño.

ELTIEMPO.COM