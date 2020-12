Doctora tuvo que aprender a hablar tras contagiarse con coronavirus

Una cartagenera, de 30 años, tuvo que volver a aprender a hablar, escribir y hasta caminar luego de tener un cuadro severo de covid-19 que la dejó hospitalizada durante más de tres meses.

Delfina Polo Vivero, médica general del hospital de la Policía Nacional -en la dependencia de Sanidad Bolívar-, es una sobreviviente de la covid-19, enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus.



Su historia, que fue compartida por medio de sus redes sociales, comenzó cuando fue requerida en un grupo especial para atender a los pacientes infectados con el virus, en marzo de este año.

¿Cómo se contagió?

Su esposo la acompañó durante todo su enfermedad y recuperación. Foto: Facebook: Delfina Vivero

El inicio de la pandemia fue muy caótico, contó Polo en una publicación de Facebook, puesto que las directrices para el manejo de la contingencia, según ella, no eran claras. Aun así, se regían por los protocolos que indicaba el Ministerio de Salud y aprendían de los demás países.



A mediados del mes de mayo, el área en la que estaba la doctora (donde se hallaban 302 auxiliares de la Policía) tuvo un brote masivo de casos: “El 70 % dieron un resultado positivo para covid-19: La mayoría fueron asintomáticos, 8 estuvieron hospitalizados y 4 estuvieron en unidad de cuidados intensivos (UCI)”.



Este brote masivo ocasionó el contagio de Delfina.



En ese momento, ella no sabía el calvario por el que tendría que pasar.



Estuvo más de dos meses internada en urgencias. Foto: Facebook: Delfina Vivero

El 7 de junio comenzaría a mostrar síntomas: en principio fueron fiebre y dificultad para respirar. Al ser asmática, decidió consultar con un colega porque la obstrucción respiratoria era cada vez más fuerte. Los resultados no fueron esperanzadores: “El Tac de tórax reveló que el 80 % de mis pulmones estaba comprometido y tenía una saturación de 85 % (por debajo de 90 % es un nivel anormalmente bajo de oxígeno en la sangre)”.



Después de este diagnóstico, Delfina no recuerda mayor cosa: sabe que duró 17 días en la UCI de la Clínica San José de Torices, en Cartagena. Luego fue trasladada a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Floridablanca (Santander).

Recibió varios tratamientos y procedimientos quirúrgicos en los tres meses que estuvo internada en esta clínica: Oxigenación por membrana extracorpórea (Ecmo, por sus siglas en inglés), una traqueotomía y tres diálisis. Además, presentó una falla en sus pulmones, corazón y riñones; tuvo dos paros cardiorrespiratorios y bajó 25 kilos.

Por fortuna, su lucha tuvo resultado: paulatinamente se fue recuperando hasta que, el 22 de agosto, le dieron de alta. Tuvo consecuencias como diabetes, hipertensión y anticoagulación de por vida, teniendo solamente 30 años, aunque no se sabe con certeza que haya sido la covid-19 la causante de estas afecciones.



También tuvo que afrontar el reto de volver a ser quien era antes, pues tantas cirugías y tratamientos le quitaron la capacidad de hacer muchas cosas.



La recuperación

Aún tiene las cicatrices de los diferentes procedimientos que los médicos hicieron para salvar su vida. Foto: Facebook: Delfina Vivero

Tuvo que aprender de nuevo a abrir la boca, hablar, caminar, escribir, vestirse y a conducir. Esto lo logró por medio de terapias físicas, ocupacionales y fonoaudiología. Por la pandemia, todas las clases que recibió fueron virtuales: “Si en la virtualidad tuve un 90% de mejoría, no me imagino con clases presenciales”.



Aunque fue incapacitada por seis meses, a los tres meses de salir ya tuvo que empezar a trabajar porque las deudas que dejó este triste episodio de su vida fueron muchas.



Además, aseguró no haber recibido dinero por parte del Estado o su Administradora de riesgos laborales (ARL).

“Es triste porque fui médico de primera línea contra la covid-19 y con secuelas en mi salud. Sé de colegas que han estado en teleconsulta durante toda la pandemia y sí han recibido el bono”, escribió.



La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) había informado en octubre que ya se estaban entregando las bonificaciones al personal médico por su labor en la mitigación del virus. El valor del bono sería de dos millones de pesos, en el caso de Delfina, que es médica general.

Finalmente, la doctora pidió a las personas cuidar su salud en esta época y agradeció sus cuidados a todos los involucrados en su recuperación: “A las familias que han perdido a alguien por covid, les deseo fortaleza. No somos números que salen todos los días en un reporte”.

