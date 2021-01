Alcaldía de Bogotá recomienda usar tapabocas quirúrgicos y no de tela

Desde el comienzo de la pandemia por la covid-19, el uso de tapabocas en lugares públicos es obligatorio. Esta medida de bioseguridad busca evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.



La mayoría de la población colombiana ha acatado bastante bien esta norma y muchas personas han optado por el uso de tapabocas de tela reutilizables.



En una investigación publicada en la revista ‘Annals of Internal Medicine’, en mayo de 2020, se demostraba, con elevado nivel de rigor, que estos eran efectivos para disminuir la transmisión del coronavirus de 2019.



(Lea también: Bogotá entra a un nuevo modelo de cuarentena que será por UPZ).

A pesar de esto, varios gobiernos del mundo han establecido el uso obligatorio de tapabocas quirúrgicos en espacios públicos.



Este es el caso de Alemania, Francia y Austria, que ante el marco de un rebrote en Europa y ante la aparición de nuevas cepas del coronavirus de 2019, están tomando nuevas medidas y prohibiendo los tapabocas de tela en todo su territorio.



Ahora, la Alcaldía de Bogotá también recomienda a los ciudadanos usar tapabocas quirúrgicos y no de tela, como medida para evitar la propagación de la covid-19 y apoyar la estrategia de reactivación económica de la capital.



(Le puede interesar: Los 12 testimonios reunidos en el caso de Ana María Castro).

Hasta el momento, la OMS sigue recomendando los tapabocas de tela para evitar la transmisión del virus. Foto: iStock

Así se dio a conocer este 27 de enero después de que la alcaldesa Claudia López y su equipo se reunieran con el Ministerio de Salud para analizar el panorama de la crisis sanitaria en la ciudad. La medida también se comentó durante una reunión virtual entre el Distrito y algunos empresarios de la capital.



Además, se anunció que este fin de semana del 30 y 31 de enero, no habría toque de queda ampliado en Bogotá, como se venía registrando en el mes. Sin embargo, se mantendrá el toque de queda nocturno, así como el pico y cédula.



Otro de los cambios anunciados es que el toque de queda empezaría a las 10 de la noche y no a las 8, con el fin de incentivar el comercio.



Según el sitio oficial de Saludata, del Observatorio de Salud de Bogotá (actualizado el 26 de enero), la ocupación de UCI para atención de covid-19 en la capital es del 92%. Es decir, hay 1.861 camas ocupadas por pacientes con la enfermedad que provoca el virus.



(Le puede interesar: Fenalco ofrece parqueaderos para jornadas de vacunación).

La ocupación de UCI para atención de covid-19 en la capital para el 26 de enero del 2021 a las 02:00 p. m. Foto: saludata.saludcapital.gov.co

¿Los tapabocas de tela previenen la transmisión de la covid-19?

De acuerdo con el estudio de la revista ‘Annals of Internal Medicine’, aunque ninguna evidencia directa indica que estos tapabocas son totalmente efectivos para reducir la transmisión de la enfermedad causada por el coronavirus de 2019, sí existe consistencia en los hallazgos para recomendarlos.



Los resultados demuestran que si bien la tela no detiene los viriones aislados, este tipo de tapabocas detienen las partículas que se generan directamente al hablar, comer, toser y estornudar. Esto es importante ya que la mayor parte de la transmisión viral se produce a través de estas partículas más grandes.



Por eso es que los programas de salud pública de varios gobiernos recomendaban su uso para controlar la pandemia.



De hecho, tras el anuncio del gobierno alemán, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aclaró que el uso extendido del tapabocas de tela continúa siendo eficaz, con lo cual -por el momento- no planea eliminar su uso de las recomendaciones oficiales.



"Todas las personas de menos de 60 años que no tengan problemas de salud particulares pueden usar las mascarillas de tela, no quirúrgicas", aseguró la responsable de la gestión de la pandemia en la OMS, Maria Van Kerkhove.



(Siga leyendo: Llamado de atención por licitación de semáforos en Bogotá).



Tendencias EL TIEMPO